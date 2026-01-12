ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน
ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน ชูวิสัยทัศน์ ใช้วัฒนธรรมฟื้นเศรษฐกิจไทย
พรรคประชาชน ได้เปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ภายใต้แคมเปญ “The Professionals” โดยดึงตัว “น.ส.รชพร ชูช่วย” หรือ ผศ.ดร.รชพร อดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอออกแบบชื่อดัง all(zone) มาร่วมทีมในฐานะแคนดิเดต “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” เพื่อเตรียมขับเคลื่อนนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สำหรับแนวคิดของแคนดิเดตหญิงเก่งรายนี้ มองว่าศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรอบเดิมๆ อย่างผ้าไทย รำไทย หรือมวยไทย แต่เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวตนของคนไทยทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาเราอาจมองข้ามทุนทางวัฒนธรรมมหาศาลไป โดยมุ่งเน้นเพียงแค่การท่องเที่ยว เธอย้ำว่าในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญวิกฤต ถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องงัด “วัฒนธรรม” มาเป็นอาวุธลับเพื่อฟื้นฟูประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมควรลดบทบาทการสั่งการ และหันมาทำหน้าที่เป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” เพื่อเปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมไทยได้เติบโตและสร้างมูลค่าได้อย่างแท้จริง
เส้นทางไกลจากไทยสู่เวทีโลก
น.ส.รชพร ถือเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งในประเทศไทยและได้รับเชิญไปสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Yale สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของผลงานการออกแบบที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมากมาย สะท้อนมุมมองที่กว้างไกลและเข้าใจบริบทความเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้เห็นแง่งามของวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก: สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท: สถาปัตยกรรมศาสตร์ Columbia University in the City of New York สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
- ปัจจุบัน: ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Design Director ของ all(zone) สำนักงานกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบที่มีผลงานระดับโลก
- 2565-ปัจจุบัน: ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษตำแหน่ง Louis I. Kahn Assistant Visiting Professor จาก Yale School of Architecture สหรัฐอเมริกา
- 2545-2565: อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งอื่น: กรรมการมูลนิธิเจมส์ เอช.ดับเบิลยู. ทอมป์สัน
ผลงานโดดเด่นของ all(zone) และรางวัลการันตี
- 2565: ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ MPavilion ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- 2564: ติดอันดับ Top 50 ของ Best Design Award โดยนิตยสาร Monocle
- 2562: ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด โดยนิตยสาร Domus
- 2562: ได้รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการ Sharjah Architecture Triennial
- 2561: ร่วมแสดงงาน Triennale di Milano และ Echigo-Tsumari Triennale
- 2560: พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (MAIIAM) จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก และได้รับเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์การออกแบบ Vitra
- 2559: ออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (MAIIAM) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกในไทย
- 2558: ได้รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ และ Chicago Architecture Biennial
