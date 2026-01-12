ข่าวการเมือง

ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 16:21 น.
87
ประวัติ "รชพร ชูช่วย" สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน

ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน ชูวิสัยทัศน์ ใช้วัฒนธรรมฟื้นเศรษฐกิจไทย

พรรคประชาชน ได้เปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ภายใต้แคมเปญ “The Professionals” โดยดึงตัว “น.ส.รชพร ชูช่วย” หรือ ผศ.ดร.รชพร อดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอออกแบบชื่อดัง all(zone) มาร่วมทีมในฐานะแคนดิเดต “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” เพื่อเตรียมขับเคลื่อนนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำหรับแนวคิดของแคนดิเดตหญิงเก่งรายนี้ มองว่าศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรอบเดิมๆ อย่างผ้าไทย รำไทย หรือมวยไทย แต่เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวตนของคนไทยทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาเราอาจมองข้ามทุนทางวัฒนธรรมมหาศาลไป โดยมุ่งเน้นเพียงแค่การท่องเที่ยว เธอย้ำว่าในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญวิกฤต ถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องงัด “วัฒนธรรม” มาเป็นอาวุธลับเพื่อฟื้นฟูประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมควรลดบทบาทการสั่งการ และหันมาทำหน้าที่เป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” เพื่อเปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมไทยได้เติบโตและสร้างมูลค่าได้อย่างแท้จริง

น.ส.รชพร ชูช่วย แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน
YT/ พรรคประชาชน – People’s Party

เส้นทางไกลจากไทยสู่เวทีโลก

น.ส.รชพร ถือเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งในประเทศไทยและได้รับเชิญไปสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Yale สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของผลงานการออกแบบที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมากมาย สะท้อนมุมมองที่กว้างไกลและเข้าใจบริบทความเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้เห็นแง่งามของวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก: สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
  • ปริญญาโท: สถาปัตยกรรมศาสตร์ Columbia University in the City of New York สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี: สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปัจจุบัน: ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Design Director ของ all(zone) สำนักงานกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบที่มีผลงานระดับโลก
  • 2565-ปัจจุบัน: ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษตำแหน่ง Louis I. Kahn Assistant Visiting Professor จาก Yale School of Architecture สหรัฐอเมริกา
  • 2545-2565: อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งอื่น: กรรมการมูลนิธิเจมส์ เอช.ดับเบิลยู. ทอมป์สัน
FB/ พรรคประชาชน – People’s Party

ผลงานโดดเด่นของ all(zone) และรางวัลการันตี

  • 2565: ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ MPavilion ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
  • 2564: ติดอันดับ Top 50 ของ Best Design Award โดยนิตยสาร Monocle
  • 2562: ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด โดยนิตยสาร Domus
  • 2562: ได้รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการ Sharjah Architecture Triennial
  • 2561: ร่วมแสดงงาน Triennale di Milano และ Echigo-Tsumari Triennale
  • 2560: พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (MAIIAM) จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ใหม่ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก และได้รับเชิญร่วมงานพิพิธภัณฑ์การออกแบบ Vitra
  • 2559: ออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (MAIIAM) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกในไทย
  • 2558: ได้รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ และ Chicago Architecture Biennial

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแห่ดูคลิป เก้งจิ๋วใจเด็ด พุ่งปะทะกับ “แรดยักษ์” หนัก 1.7 ตัน ไร้ความหวาดกลัว

3 นาที ที่แล้ว
พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม ข่าว

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง บันเทิง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน ข่าวภูมิภาค

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว ข่าว

ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านพักใหม่ของทหารกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองที่สร้างโดยตระกูลฮุน ข่าว

คลิป ทหารเขมร อวด บ้านพักใหม่ ตระกูลฮุนสร้างให้ โซเชียลห่วงลมพัดปลิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Flash Express ประกาศยุติกิจการ ในมาเลเซีย 31 ม.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์วิดพื้น ข่าวการเมือง

เอาแล้ว! เต้ มงคลกิตติ์ เจอแฟนคลับวัย 19 ท้าวิดพื้น ลั่นตระเวนทั่วเจอที่ไหนท้าได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โต้กลับคนแซะแก้ม.112 ข่าวการเมือง

ไอซ์ สวนคนแซะ แก้แต่ ม.112 มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้ ท้าเช็กผลงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของคุณเจนที่กำลังค้นหาความจริงเกี่ยวกับสามีในดราม่า เอ๋เอ๋ ข่าว

สรุปดราม่า “เอ๋เอ๋” ชู้รักนักสับราง คบซ้อน 4 ชาย นายพัน-ผู้การ-คู่หมั้น-จ่าจาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าปมยกสมบัติให้ชาติ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ดราม่ายกสมบัติให้ชาติ ตอบชัดลูก ๆ ได้รับมรดกไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;รชพร ชูช่วย&quot; สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น &quot;คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้&quot; ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอหงษ์ทอง ข่าวอาชญากรรม

ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเผาในกัมพูชาทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้ามาในไทย ข่าว

รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 16:21 น.
87
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตแห่ดูคลิป เก้งจิ๋วใจเด็ด พุ่งปะทะกับ “แรดยักษ์” หนัก 1.7 ตัน ไร้ความหวาดกลัว

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button