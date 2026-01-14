ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดือดแจกกล้วยให้ประชาชน โดนตะโกนด่า ขณะลงพื้นที่

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 15:46 น.
โดนัลด์ ทรัมป์ เดือดแจกกล้วยให้ประชาชน โดนตะโกนด่ากดดันให้เผยแพร่เอกสาร เจฟฟรีย์ เอปสตีน หลังเผยแพร่ออกมาแค่ 1%

เมื่อวันที่ 14 มกราคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แจกนิ้วกลาง หลังถูกประชาชนตะโกนด่าว่า “ปกป้องพวกใครเด็ก” ขณะที่ผู้นำสหรัฐฯลงพื้นที่ดูงานโรงงานรถยนต์ฟอร์ด ที่รัฐมิชิแกน

โดยจากคลิปยาวประมาณ 15 วินาที สามารถได้ยินเสียงของประชาชนคนดังกล่าวด่านายทรัมป์อย่างชัดเจน ซึ่งนายทรัมป์มองลง ก่อนจะด่าโต้ตอบและแจกนิ้วกลางให้

ขณะที่หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า นายทรัมป์ตอบโต้อย่างเหมาะสมกับพวกคนไม่มีสติที่ตะโกนอย่างบ้าคลั่งด้วยความโกรธ แต่ในแถลงการณ์ไม่ได้บอกว่านายทรัมป์แจกนิ้วกลางหรือไม่

ด้านโฆษกของฟอร์ดกล่าวว่า พวกเขารู้สึกภูมิใจกับงานในวันนี้ และระบุว่าเป็นงานที่ยอดเยี่ยม แต่พวกเขาไม่สามารถยอมรับกับใครที่กล่าววาจาไม่เหมาะสมได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เรามีกระบวนการในการจัดการ แต่เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

ทั้งนี้คำตะโกนดังกล่าวเป็นความพยายามกดดันที่ให้นายทรัมป์เผยแพร่เอกสารสมบูรณ์ของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก ซึ่งมีคนดังและมีผู้อิทธิพลหลายคนอาจจะเกี่ยวข้องรวมถึงตัวของนายทรัมป์เองด้วย ซึ่งแม้ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จะเผยแพร่เอกสารออกมาแล้ว แต่มีการระบุว่าเอกสารที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้นเป็นเพียง 1% ของเอกสารทั้งหมด

