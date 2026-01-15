ข่าว

เมียหลวงใจสลาย ผัวตร.แอบแซ่บญาติผู้เสียหาย ร้องต้นสังกัดฟันวินัย ใช้รถหลวงรับส่งชู้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 11:15 น.
59
เมียหลวง แฉ ผัวตร.แอบแซ่บญาติผู้เสียหาย ร้องต้นสังกัดฟันวินัย ใช้รถหลวงรับส่งชู้

เมียหลวง แฉนาทีจับโป๊ะ ผัวตร. ยศ ร.ต.ท. นอกใจคบญาติผู้เสียหาย ใช้รถหลวงรับส่งชู้ถึงบ้าน ทั้งที่เมียเพิ่งคลอดลูกได้เดือนเดียว แถมมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกาย-ขู่เอาชีวิต วอนต้นสังกัดฟันผิดวินัย

ดูเหมือนว่าช่วงนี้วงการคนในเครื่องแบบจะมาแรงตั้งแต่ต้นปีกันเลย ล่าสุดมีสาวรายหนึ่งติดต่อร้องเรียนกับเพจ โหนกระแส แฉพฤติกรรมสามีตำรวจ ยศ ร.ต.ท. ตำแหน่งพนักงานสอบสวน ที่แอบลักลอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสาวรายหนึ่ง ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียหายในคดีที่ผัวตำรวจรับผิดชอบอยู่

เมียหลวง ผู้ร้องเรียน เปิดเผยว่า ตนและสามีจดทะเบียนสมรสกันมาตั้งแต่ปี 2562 มีลูกด้วยกัน 2 คน โดยพฤติกรรมของฝ่ายชายเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในช่วงที่เธอเพิ่งคลอดลูกคนที่ 2 ได้เพียง 1 เดือน เมื่อช่วงกลางปี 2568 ฝ่ายหญิงคู่กรณีคนนี้ได้แอดไลน์ฝ่ายชายมาเพื่อสอบถามคดีของป้า แต่อดีตสามีกลับใช้ช่องทางนี้ทักไปสานสัมพันธ์ส่วนตัวจนเกิดความสนิทสนมและพากันออกไปเที่ยวเตร่บ่อยครั้งในช่วงที่ภรรยากำลังอยู่ไฟ

ความจริงถูกเปิดเผยเมื่อ เมียหลวง เดินทางไปยังโรงพักและพบรถยนต์ของสามีจอดอยู่ แต่ภายในรถกลับเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทำเล็บและตะกร้าผ้าของผู้หญิง ต่อมาลองไปดูที่แฟลตตำรวจที่สามีพักอยู่ก็พบข้าวของเครื่องใช้ผู้หญิงวางอยู่เกลื่อนห้อง ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนบ้านและพยานในพื้นที่ยืนยันตรงกันว่าเห็นอดีตสามีนำรถราชการไปรับส่งชู้สาวเป็นประจำทั้งเช้าและเย็น ซึ่งถือเป็นการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างชัดเจน

เหตุการณ์ต่อมา เมียหลวง เกิดหน้ามืดจนล้มต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ทางสามีตำรวจกลับมองว่าเธอแกล้งป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจ อีกทั้งยังเข้าข้างฝ่ายหญิงคู่กรณีจนถึงขั้นมาด่าทอภรรยาตนเอง นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนยังเผยว่าเคยถูกทำร้ายด้วยการบีบคอต่อหน้าลูก และถูกข่มขู่ด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า “ถ้าคิดจะฟ้องเท่ากับอยากฆ่าเขา ถ้าฆ่าเขาไม่ตาย เขาจะเอาคืนแน่นอน”

ขณะนี้ผู้ร้องเรียนได้ดำเนินการฟ้องหย่าและฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเป็นที่เรียบร้อย แต่สิ่งที่กังวลที่สุดคือความปลอดภัยของตนเองและลูก เนื่องจากอดีตสามีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง เธอจึงตัดสินใจร้องเรียนต่อต้นสังกัดเพื่อให้ลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะประเด็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเอื้อประโยชน์ต่อคนใกล้ชิดและการใช้ทรัพยากรหลวงเพื่อการส่วนตัว

อ้างอิงจาก : honekrasae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

