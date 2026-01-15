ดีเจมะตูม ฉะแรง “อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง” หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว
ดีเจมะตูม ลั่นแรง “นี่คือความไม่รอบคอบ” หลังเกิดอุบัติเหตุใหญ่ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว แนะ “ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน”
จากอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับเหตุ เครนยักษ์ถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ยังมีอีกหลายคำถามที่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง เพราะอุบัติเหตุคล้าย ๆ กันนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และดูเหมือนจะถี่ขึ้นมากในช่วงพักหลัง ๆ
ล่าสุดดาราพิธีกรชื่อดัง ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมฉะแรงถึงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่กำลังถูกมองเป็นเรื่องรองมาโดยตลอด ทั้งยังเทียบการทำงานก่อสร้างใหญ่ ๆ ในต่างประเทศที่ยอมปิดพื้นที่ตรงนั้น แต่ของไทยเรากลับเปิดให้ใช้งานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย จนมันเกิดความสูญเสียเพราะสิ่งที่อ้างว่าเป็นอุบัติเหตุมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
“ขอพูดตรง ๆ สักครั้ง เพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ระบบการก่อสร้างงานสเกลใหญ่ ในหลายประเทศ เขาเลือก “ปิด” ปิดพื้นที่ ปิดบริการ หรือเลี่ยงเส้นทางไปเลย ถ้ายังไม่ปลอดภัยพอ เขาจะไม่เอาประชาชนไปเสี่ยง แต่บ้านเราเลือกทํางานก่อสร้างควบคู่กับการใช้งานจริง
กี่ครั้งแล้วที่เราขับรถขณะถนนถูกขุด เจาะ รื้อ กี่ครั้งที่แหงนมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นปูนซีเมนต์หนา ๆ เครื่องมือหนัก ๆ และคนงานอยู่เหนือหัวเรา แล้วถามจริงครั้งไหนที่มันจะหล่นลงมาใส่เรา ไม่มีใครรู้ และไม่มีใครรับประกัน
หลายคนบอกว่า “ก็อุบัติเหตุ” ใช่… ไม่มีใครเถียง ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ ไม่ใช่อุบัติเหตุจากโชคชะตา มันคืออุบัติเหตุจาก ความไม่รอบคอบอย่างร้ายแรง และมัน “ป้องกันได้” ด้วยการวางแผนงานที่จริงจัง และการให้ความปลอดภัยของประชาชน เป็นอันดับแรก ไม่ใช่อันดับรอง จะได้ไม่ต้องมานับศพ ไม่ต้องมานับความสูญเสีย ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ คนใช้ชีวิต คนเสียภาษีถูกต้อง มันเหนื่อย มันท้อ พูดตรง ๆ ขอให้ทุกดวงวิญญาณไปสู่สุคติ และขอให้ความสูญเสียครั้งนี้ ไม่ถูกกลบด้วยคําว่า “อุบัติเหตุ” อีกต่อไป“
อ้างอิงจาก : IG dj_matoom
