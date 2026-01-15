ผิดกฎไหม? แฟนบอลตั้งคำถาม “นักเตะบุรีรัมย์” ทำท่าดีใจคล้ายช่วยหาเสียงพรรคการเมืองดัง
รอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อล่าสุดเหล่านักเตะของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำท่าดีใจ คล้ายกับภาพโปรโมทหาเสียงของพรรคการเมืองดัง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (14 มกราคม) ในเกมที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ ปัตตานี เอฟซี 4-0 ในเกมรอบ 16 ทีมสุดท้าย ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 ซึ่งในจังหวะที่ทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูขึ้นนำ 1-0 เหล่านักเตะของบุรีรัมย์ได้ทำท่าดีใจเป็นคล้ายกับการสื่อสารสโลแกน “พูดแล้วทำ+” ที่เป็นแกนหลังในการหาเสียงเลือกตั้งของ “พรรคภูมิใจไทย”
โดยเฉพาะในรายของ “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน ที่ทำสัญลักษณ์มือคล้ายกับท่าทางที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยแสดงออกเพื่อสื่อสารถึงหมายเลข 37 ที่เป็นหมายเลขประจำพรรคในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2569
ทำให้แฟนคลับจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามบนโลกออนไลน์ ว่าการกระทำของเหล่านักเตะของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในครั้งนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะอาจเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรข้อไหนหรือไม่ และตั้งคำถามไปถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ว่าการกระทำดังกล่าวสามารถแสดงออกได้ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ถ้าอ้างอิงประกาศในกฎบัตรโอลิมปิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ปี ค.ศ. 1975 ระบุว่า “การแสดงสื่อโฆษณาชวนเชื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น การเมือง ศาสนา เชื้อชาติ ในกีฬาโอลิมปิก หรือพื้นที่จัดงาน เป็นสิ่งต้องห้าม”
ซึ่งสอดคล้องกับแถลงการณ์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในปี 2562 ที่เผยแพร่ออกมาว่า “ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีข้อบังคับลักษณะการปกครอง ซึ่งบังคับใช้ระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และสมาชิก “ข้อ ๔ กำหนดเรื่องความเป็นกลางในเรื่องการเมือง และศาสนา ทั้งไม่เลือกปฏิบัติกับประเทศใดประเทศหนึ่ง และไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในด้านชาติกำเนิด เพศ ภาษา ศาสนา การเมือง หรือเหตุผลอื่นใด การดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อข้อบังคับดังกล่าวมาจะกระทำมิได้อย่างเด็ดขาด และจะมีโทษถึงการให้พักกิจกรรมหรือถอดถอนจากการเป็นสมาชิก”
“เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังสมาชิกให้ตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลมิให้มีการกระทำ ไม่ว่าจะโดยจัดให้มี ยินยอมให้มีการกระทำในลักษณะดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อมอันเป็นการกระทำของสโมสร ทีม เจ้าหน้าที่ทีม นักกีฬา และ/หรือกองเชียร์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสาร ป้ายข้อความ แผนผังแบบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ใดๆ อันเป็นการสื่อความหมายเช่นว่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นได้”
