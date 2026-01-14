โฆษก กต.จีน แสดงความเสียใจ เหตุเครนถล่มรถไฟ โคราช เผยอยู่ระหว่างสอบสวน
โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน แสดงความเสียใจ เหตุเครนถล่มทับรถไฟ ที่โคราช ยันจุดเกิดเหตุเป็นงานของบริษัทไทย เผยอยู่ระหว่างสอบสวน
เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน แถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์เครนถล่มทับขบวนรถไฟ ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย 22 ราย โดยทางรัฐบาลจีนได้รับทราบข่าวนี้แล้ว และกำลังติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากเครนขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ ในโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ได้พังถล่มลงมาทับตู้โดยสารรถไฟขณะกำลังแล่นผ่าน ซึ่ง เหมา หนิง ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าส่วนงานก่อสร้างในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้น ดำเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาของไทย สำหรับสาเหตุนั้น ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา: CHINA DAILY
