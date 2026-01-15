อาลัย แฟนบอลปัตตานีเอฟซี 6 คน เสียชีวิตเหตุเครนถล่ม ขณะเดินทางเชียร์ทีมรัก
อาลัย แฟนบอลปัตตานีเอฟซี 6 คน เสียชีวิตจากเหตุเครนถล่ม ขณะเดินทางเชียร์ทีมรัก ในเกมบุกเยือนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังติดต่อไม่ได้อีก 5 คน
เพจเฟซบุ๊ก ลุงเนวิน ของเนวิน ชิดชอบ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กไว้อาลัยแฟนบอลปัตตานี เอฟซี 6 คน ที่เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โดยทางเพจระบุว่า “ไว้อาลัยแก่แฟนปัตตานี เอฟซี
ขอแสดงความเสียใจกับสโมสรปัตตานี เอฟซี และ แฟนปัตตานี เอฟซี บางท่านที่เดินทางมาไม่ถึงบุรีรัมย์ เพราะอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงหล่นใส่ขบวนรถไฟ ที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวนมาก
ผมเพิ่งได้รับแจ้งเมื่อสักครู่ว่า ในจำนวนมีแฟนปัตตานี เอฟซี รวมอยู่ด้วยจำนวน 6 ท่าน 1 ท่านเสียชีวิต อีก 5 ท่าน ยังไม่ติดต่อไม่ได้
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท และการทำงานที่ขาดความรับผิดชอบของบริษัทผู้ก่อสร้าง ซึ่งทำงานโดยฝ่าฝืนกฎ ระเบียบการทำงานในขณะที่มีขบวนรถไฟผ่านในช่วงที่มีการก่อสร้าง
สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแฟนปัตตานี เอฟซี และขอเรียกร้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ชดใช้ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บทุกราย ให้สมควรแก่เหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้โดยสารใช้บริการของการรถไฟฯ ซึ่งถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฯ นั่นเอง เพื่อเป็นการให้กำลังใจแฟนปัตตานี เอฟซี สโมสรพันธมิตรของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มายาวนาน
ในฐานะประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผมจะพาบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปเยือนปัตตานี เอฟซี ในช่วงPre-season 2026-2027 เป็นการขอบคุณแฟนปัตตานี เอฟซี ที่เดินทางเยือนบุรีรัมย์ ทั้งที่มาถึง และมาไม่ถึง ในวันนี้
ขอแสดงความเสียใจ และขอไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้”
