บีบหัวใจ หนุ่มโพสต์คลิปกอดกับแฟนครั้งสุดท้าย ก่อนโศกนาฎกรรมเครนถล่ม
หนุ่มหัวใจแตกสลาย โพสต์คลิปกอดกับแฟนครั้งสุดท้าย ก่อนแฟนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลังประสบเหตุเครนถล่มทับขบวนรถไฟ
จากกรณีเคสโศกนาฎกรรมเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Petch Ps ได้โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดจากในที่พักพร้อมข้อความระบุว่า “ถ้ารู้ว่ามันเป็นการจากกันแบบครั้งสุดท้าย จะกอดให้แน่นกว่าทุกครั้งเลย เธอรู้ไหมว่าหัวใจเค้าตอนนี้มันแตกสลายจนไม่อยากอยู่แล้ว”
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวยังได้โพสต์ข้อความอีกว่า “จากเหตุการณ์เครนถล่มลงมาทับรถไฟ ตอนนี้ผมเจอร่างแฟนผมแล้วนะครับ วันนี้เป็นวันที่หัวใจของผมแตกสลายที่สุดในชีวิต”
ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้รายงานว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 32 ศพ โดยหลังจากที่นี้เจ้าหน้าที่จะทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตต่อไป
