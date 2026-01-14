ข่าว

สพฉ. โพสต์อาลัย สูญเสียเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เหยื่อโศกนาฏกรรมเครนถล่ม

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 17:14 น.
ปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสียชีวิตเหตุเคลนถล่ม

สพฉ. โพสต์อาลัย นายปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสียชีวิตเหตุโครงสร้างรถไฟถล่มทับรถไฟโดยสาร ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว

จากกรณีโครงสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณบ้านถนนคต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยตัวเลขความสูญเสียอย่างเป็นทางการ พร้อมกับข่าวเศร้าเมื่อพบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข สรุปสถานการณ์ล่าสุดและการบริหารจัดการผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุ มีการกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วที่สุด ยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 22 ราย ร่างถูกนำส่งไว้ที่โรงพยาบาลสีคิ้ว และมีผู้บาดเจ็บรวม 64 ราย แบ่งการรักษาตามอาการและความรุนแรงเป็นผู้ป่วยสีแดง (อาการหนัก) จำนวน 8 ราย รักษาที่รพ.มหาราชนครราชสีมา 7 ราย ส่วนอีก 1 รายรักษาที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ส่วนผู้ป่วยที่เหลือ 56 ราย รักษาที่ โรงพยาบาลสีคิ้ว 49 ราย และ โรงพยาบาลสูงเนิน 7 ราย

ท่ามกลางความสูญเสีย เพจเฟซบุ๊ก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ – สพฉ.1669 โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคลากรคนสำคัญในเหตุการณ์นี้ คือ นายปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Call Radio)

ทาง สพฉ. ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายปฏิพันธ์ รวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหล่นทับในครั้งนี้

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการเร่งด่วนกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานและโรงพยาบาลทุกแห่งดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในทุกขั้นตอน พร้อมเน้นย้ำเรื่องการเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

นายปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ เสียชีวิตเหตุเครนถล่ม
ภาพจาก Facebook : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669
เครนถล่มทับรถไฟ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา-3
ภาพจาก : AP
เครนถล่มทับรถไฟ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา-2
ภาพจาก : AP
เครนถล่มทับรถไฟ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก Facebook : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

