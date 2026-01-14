พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟสีคิ้ว ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น
พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น กัดฟันวิ่งฝ่ากองเพลิงเข้าช่วยผู้โดยสาร เสียใจโบกี้ 2 เข้าช่วยไม่ได้
เมื่อช่วงสายวันที่ 14 มกราคม 2569 เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางรถไฟบ้านถนนคต ช่วงสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว เครนขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงพังถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 21 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี) อย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก
จากการสอบถาม นายธีระศักดิ์ วงศ์สูงเนิน พนักงานขับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุ เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทางทีมข่าวโหนกระแสฟังว่า “รถไฟขบวนนี้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมผู้โดยสารเต็มทั้ง 3 โบกี้ จนกระทั่งเวลาประมาณ 09.10 น. ขณะขบวนรถทำความเร็วคงที่อยู่ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จู่ ๆ เครนยักษ์ได้ถล่มลงมากระแทกเข้าที่โบกี้ 2 เต็มแรง ก่อนจะเหวี่ยงไปฟาดโบกี้ 3 แรงกระแทกส่งผลให้ตนและผู้โดยสารในโบกี้ที่ 1 ร่างลอยกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บ
และแม้จะอยู่ในอาการบาดเจ็บ แต่เมื่อตั้งสติได้ก็รีบกัดฟันลุกขึ้นเข้าใช้การช่วยเหลือผู้โดยสารในโบกี้ที่ 1 และโบกี้ที่ 3 ออกจากขบวนรถทันที โดยในขณะนั้นโบกี้ที่ 2 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสารในโบกี้ดังกล่าวได้”
อ้างอิงจาก : โหนกระแส
ภาพหน้าปกจาก : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย, FB ทีม ข่าว-ภาพ อำเภอสีคิ้ว
