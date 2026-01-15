ทวิตเตอร์ ปรับนโยบาย Grok ห้ามดัดแปลงภาพผู้หญิง-เด็ก ใส่ชุดล่อแหลม
ทวิตเตอร์ ยอมปรับนโยบาย AI Grok ห้ามดัดแปลงภาพผู้หญิง-เด็ก ใส่ชุดล่อแหลม หลังหลายชาติขู่ดำเนินเอาผิดทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 15 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเว็บไซต์ X หรือ ทวิตเตอร์ ได้ออกแถลงปรับนโยบายเกี่ยวกับ Grok AI เจ้าปัญหาหลังจากที่มีผู้ใช้นำปัญญาประดิษฐ์ตัวดังกล่าว ไปใช้ถอดเสื้อหรือดัดแปลงรูปภาพของผู้หญิง รวมถึงเด็กให้กลายเป็นภาพลามกอนาจาร
โดยในแถลงการระบุว่า ทางเว็บไซต์ได้ใช้เทคโนโลยีที่ห้ามไม่ให้ Grok ดัดแปลงรูปภาพให้กลายเป็นรูปล่อแหลม เช่นบิกินี่เป็นต้น โดยการเปลี่ยนนโยบายนี้มีผลกับทั้งผู้ใช้งานแบบฟรีหรือเสียค่าสมัคร
ขณะที่นายอีลอน มัสก์ กล่าวเพิ่มเติมว่า Grok ยังอนุญาตให้เปลือยท่อนบนกับ “มนุษย์ผู้ใหญ่ในจินตนาการ” ได้
สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่อัยการในรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่าทางรัฐกำลังเข้าตรวจสอบการเผยแพร่ภาพชนิด Deepfake ที่ถูกทำจาก AI และจะดำเนินการเอาผิดต่อไป
นอกจากนี้สหรัฐฯไม่ใช่ชาติแรกที่เดินหน้าจะเอาผิดทางเว็บไซต์สำหรับความละหลวมของ Grok โดยประเทสอินโดนีเซียและมาเลเซียกลายเป็นสองชาติแรกในโลกที่แบน Grok รวมถึงประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอังกฤษและฝรั่งเศสก็เคยประกาศว่าจะดำเนินการเอาผิดกับนายอีลอน มัสก์เช่นกัน
