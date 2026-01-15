ข่าวต่างประเทศ

ทวิตเตอร์ ปรับนโยบาย Grok ห้ามดัดแปลงภาพผู้หญิง-เด็ก ใส่ชุดล่อแหลม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 09:11 น.
55

ทวิตเตอร์ ยอมปรับนโยบาย AI Grok ห้ามดัดแปลงภาพผู้หญิง-เด็ก ใส่ชุดล่อแหลม หลังหลายชาติขู่ดำเนินเอาผิดทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเว็บไซต์ X หรือ ทวิตเตอร์ ได้ออกแถลงปรับนโยบายเกี่ยวกับ Grok AI เจ้าปัญหาหลังจากที่มีผู้ใช้นำปัญญาประดิษฐ์ตัวดังกล่าว ไปใช้ถอดเสื้อหรือดัดแปลงรูปภาพของผู้หญิง รวมถึงเด็กให้กลายเป็นภาพลามกอนาจาร

โดยในแถลงการระบุว่า ทางเว็บไซต์ได้ใช้เทคโนโลยีที่ห้ามไม่ให้ Grok ดัดแปลงรูปภาพให้กลายเป็นรูปล่อแหลม เช่นบิกินี่เป็นต้น โดยการเปลี่ยนนโยบายนี้มีผลกับทั้งผู้ใช้งานแบบฟรีหรือเสียค่าสมัคร

ขณะที่นายอีลอน มัสก์ กล่าวเพิ่มเติมว่า Grok ยังอนุญาตให้เปลือยท่อนบนกับ “มนุษย์ผู้ใหญ่ในจินตนาการ” ได้

สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่อัยการในรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่าทางรัฐกำลังเข้าตรวจสอบการเผยแพร่ภาพชนิด Deepfake ที่ถูกทำจาก AI และจะดำเนินการเอาผิดต่อไป

นอกจากนี้สหรัฐฯไม่ใช่ชาติแรกที่เดินหน้าจะเอาผิดทางเว็บไซต์สำหรับความละหลวมของ Grok โดยประเทสอินโดนีเซียและมาเลเซียกลายเป็นสองชาติแรกในโลกที่แบน Grok รวมถึงประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอังกฤษและฝรั่งเศสก็เคยประกาศว่าจะดำเนินการเอาผิดกับนายอีลอน มัสก์เช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผู้สมัคร สส. นครปฐม 6 เขต ข่าวการเมือง

เปิดโผ 52 ผู้สมัคร สส. นครปฐม รวม 6 เขต ใครอยู่พรรคไหน เลือกตั้ง 2569

57 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ เหตุเครนถล่มบริเวณถนนพระราม 2 จ.สมุทรสาคร

8 นาที ที่แล้ว
หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ ข่าว

หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยังไม่ตัดสิน “ภาษีทรัมป์” เตือนไม่มีเงินจ่าย ถ้า รบ. แพ้คดี

17 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ซาร่า คาซิงกินี ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมือง ห้องสวย วิวดี คุ้มราคา

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เต๋อ นวพล” เล่าเคยจะเขียนบทคานทางด่วนถล่ม แต่เลิกเพราะคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครนถล่มพระราม 2 มีรายงานรถ 2 คันถูกทับ เร่งช่วยเหลือด่วน

49 นาที ที่แล้ว
ดีเจมะตูม ฉะแรง &quot;อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง&quot; หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว บันเทิง

ดีเจมะตูม ฉะแรง “อย่าเห็นความปลอดภัยประชาชนเป็นเรื่องรอง” หลังเกิดเหตุ เครนหล่นทับรถไฟที่สีคิ้ว

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผิดกฎไหม? แฟนบอลตั้งคำถาม “นักเตะบุรีรัมย์” ทำท่าดีใจคล้ายช่วยหาเสียงพรรคการเมืองดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูนักตกปลา จมดับกลางอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ข่าว

สลด พบร่างอินฟลูนักตกปลาจมดับ แฟนร่ำไห้แทบขาดใจ เตือนแล้ว-มีอาการชักมาก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตาก 3 เขตเลือกตั้ง 2569 เบอร์พรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดนาทีจับกุม “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ผิดพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทวิตเตอร์ ปรับนโยบาย Grok ห้ามดัดแปลงภาพผู้หญิง-เด็ก ใส่ชุดล่อแหลม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน งานเข้า! ส่งคนใหม่แทนไม่ได้แล้ว หลัง &quot;รัชต์พงศ์&quot; ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน งานเข้า! ส่งคนใหม่แทนไม่ได้แล้ว หลัง “รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.ตาก ถูกจับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิ๋ว ศุภรัตน์ สูญเสียคู่ชีวิตอย่างกะทันหันในวัย 66 ปี ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อำนาจเจริญ ครบ 2 เขต รวม 16 คน ใครลงพรรคไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย แฟนบอลปัตตานีเอฟซี 6 คน เสียชีวิตเหตุเครนถล่ม ขณะเดินทางเชียร์ทีมรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. วันนี้ คุณภาพอากาศยังแย่ หนักสุดบางรักค่าฝุ่นสีแดง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” แถลงด่วน ผู้สมัคร สส. จังหวัดตาก พรรคส้ม ถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บีบหัวใจ หนุ่มโพสต์คลิปกอดกับแฟนครั้งสุดท้าย ก่อนโศกนาฎกรรมเครนถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าประเภทพำนักถาวร 75 ประเทศ มีไทยด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลผลย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 2569 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด เลขเด็ด

ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 69 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569 ข่าว

รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569 ข่าว

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 15 1 69 ดูดวง

3 ราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค! ไปไหว้พระขอพรที่ไหน จะสมหวังทันตาเห็น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 09:11 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัคร สส. นครปฐม 6 เขต

เปิดโผ 52 ผู้สมัคร สส. นครปฐม รวม 6 เขต ใครอยู่พรรคไหน เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ เหตุเครนถล่มบริเวณถนนพระราม 2 จ.สมุทรสาคร

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ

หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

เกิดอะไรขึ้น? ซาร่า คาซิงกินี ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมือง ห้องสวย วิวดี คุ้มราคา

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button