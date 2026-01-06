ข่าวต่างประเทศ

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 11:42 น.
57

มาเลเซีย อินเดีย และฝรั่งเศส จับมือเดินหน้าเอาผิด อีลอน มัสก์ ปล่อยให้ Grok AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี ว่อนทั่วทวิตเตอร์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่า มาเลเซีย, ฝรั่งเศส และ อินเดีย เตรียมเดินหน้าฟ้องร้องอีลอน มัสก์ หลังจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้นำ Grok ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้สร้างภาพลามกอนาจารกับเด็กและสตรี

โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์ หรือ X ได้เกิดกระแสขอให้ Grok ถอดเสื้อภาพผู้หญิงที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำภาพในเชิงลามกอนาจาร จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง

ทางฝรั่งเศสชี้ว่า Grok ผลิตภาพที่ผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด และเป็นทำภาพอนาจารโดยไม่ได้รับการยินยอม ขณะที่หน่วยงานมาเลเซียระบุว่า เป็นหน้าที่ของทวิตเตอร์ที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่อันตรายบนแพลตฟอร์มตัวเอง

ทั้งนี้นายมัสก์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ผู้ใดก็ตามที่ใช้ Grok ผลิตเนื้อหาผิดกฎหมาย จะต้องรับผลกระทบเทียบเท่าเทียบเท่ากับเป็นผู้อัปโหลดเอง อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ ข่าวต่างประเทศ

คลิปสาวคลั่ง จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ คว้าปังตอ พุ่งทำร้าย ตร.อาวุธครบมือต้องเข้าปราบ

28 วินาที ที่แล้ว
ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก ข่าว

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

13 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68 ข่าว

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

25 นาที ที่แล้ว
นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม แฉทีมงานพรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด ข่าวการเมือง

สส. กล้าธรรม แฉทีมงาน พรรคประชาชน ชูนิ้วกลางใส่กลางตลาด เตรียมฟ้องเอาผิด

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี

38 นาที ที่แล้ว
เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันแล้วไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าวแน่นอน บันเทิง

เพจดังเฉลยแล้ว ดารา ด. นอกใจเมีย คือใคร? ยืนยันไม่ใช่คนที่เพิ่งเป็นข่าว

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ พิศาล มาณวพัฒน์ ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ พรรคประชาชน ดีกรี อดีตเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐ

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเหยื่อปาร์ตี้วิปริตดูไบ ถูกซ้อมปางตายจนพิการ เผยคดีไม่คืบ ต้องสู้สุดทรมาน

48 นาที ที่แล้ว
หนุ่มลอนดอนเที่ยวไทย นั่งสปีดโบ๊ทกลางทะเล มีสัญญาณ 5G ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล หนุ่มอังกฤษรีวิว 5G กลางทะเลไทย ผลลัพธ์ทำอึ้ง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันคำสั่งไล่ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ สตช. แฉซ้ำ ผิดวินัยร้ายแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชายูเอ็น ข่าวการเมือง

กัมพูชาโร่ฟ้อง UN! ประณามทหารไทย ทำลายบ้านเรือน-ยึดทรัพย์สินชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันปมข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน บันเทิง

ยุ้ย ปัทมวรรณ ยืนยันข่าวลือ ดารา ด. นอกใจเมีย ไม่ใช่สามี โด่ง สิทธิพร แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีเอามั้ย? โรมาโน่เผย “ตำนานแข้งผี” พร้อมรับงานคุมทัพแมนยู หลังสั่งปลดอโมริม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เตือนสติ ไอซ์-พรรคส้ม ปมทหารมีไว้ทำไม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ติง ไอซ์ ปมทหารมีไว้ทำไม ชี้วลี ‘จะไปรบชนะใคร’ เจ็บลึกกว่าซักกางเกงใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฮึ่ม ถ้าเล่นกล้าธรรมมาก ระวังโดนสวนแล้วจะหนาว มีแผลทุกพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนทหารกองประจำการ มกราคม 2569 เข้าวันไหน ได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฝันร้ายของเขมร” คลิปภารกิจเข้าตียึดบ้านหนองจาน หย่อนไข่ 500 ปอนด์ นวดต่อด้วยปืนใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี ข่าว

อาการล่าสุด อั๋น อสรพิษวิทยา หลังถูกงูจงอางกัด สมองตาย เป็นเจ้าชายนิทรากว่า 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ถาม กกต. ทำไมยอดคนลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ลดลง 5 พันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน เศรษฐกิจ

กางปฏิทิน จ่ายเงิน มกราคม 2569 กลุ่มเปราะบาง-คนจน-อสม. โอนเข้าบัญชีวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 11:42 น.
57
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี &quot;คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต&quot; โปรไฟล์แน่นปึ้ก

ฮือฮา! นิติฯ มธ. เปิดตัวอาจารย์ใหม่ ดีกรี “คุณหมอ-ดร.-เนติบัณฑิต” โปรไฟล์แน่นปึ้ก

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
กรมควบคุมโรค เปิดสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปี 68

อย่าชะล่าใจ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ป่วยพุ่งล้าน ดับแล้ว 125 ราย ระวังเงียบหน้าหนาว

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

ตร.แถลงเปิดหลักฐาน “คดีบิ๊กโจ๊ก” ทอง 246 บาทมีจริง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

เปิดตัวเลขค่าชดเชยที่ “อโมริม” ได้รับ หลังแมนยูประกาศแยกทางเซ่นผลงานห่วย

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button