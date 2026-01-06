สามชาติจับมือ เอาผิด “มัสก์” ปล่อยให้ AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี
มาเลเซีย อินเดีย และฝรั่งเศส จับมือเดินหน้าเอาผิด อีลอน มัสก์ ปล่อยให้ Grok AI สร้างภาพอนาจารเด็กและสตรี ว่อนทั่วทวิตเตอร์
เมื่อวันที่ 5 มกราคม สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่า มาเลเซีย, ฝรั่งเศส และ อินเดีย เตรียมเดินหน้าฟ้องร้องอีลอน มัสก์ หลังจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้นำ Grok ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้สร้างภาพลามกอนาจารกับเด็กและสตรี
โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์ หรือ X ได้เกิดกระแสขอให้ Grok ถอดเสื้อภาพผู้หญิงที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำภาพในเชิงลามกอนาจาร จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
ทางฝรั่งเศสชี้ว่า Grok ผลิตภาพที่ผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด และเป็นทำภาพอนาจารโดยไม่ได้รับการยินยอม ขณะที่หน่วยงานมาเลเซียระบุว่า เป็นหน้าที่ของทวิตเตอร์ที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่อันตรายบนแพลตฟอร์มตัวเอง
ทั้งนี้นายมัสก์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ผู้ใดก็ตามที่ใช้ Grok ผลิตเนื้อหาผิดกฎหมาย จะต้องรับผลกระทบเทียบเท่าเทียบเท่ากับเป็นผู้อัปโหลดเอง อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร
