มาเลย์-อินโดฯ ประเดิม สั่งบล็อก Grok ที่แรกของโลก เหตุสร้างภาพลามกเกลื่อน

มาเลเซีย-อินโดนีเซีย สั่งบล็อก “Grok” AI ของอีลอน มัสก์ เป็นที่แรกของโลก หลังพบถูกใช้สร้างภาพดีปเฟกโป๊เปลือย คุกคามผู้หญิง
รัฐบาลมาเลเซียและอินโดนีเซีย ประกาศมาตรการด้วยการสั่งระงับการเข้าถึง “Grok” (กร็อก) ซึ่งเป็นแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของอีลอน มัสก์ บนแพลตฟอร์ม X โดยทั้งสองประเทศถือเป็นที่แรกในโลกที่ดำเนินการแบนเครื่องมือดังกล่าว ด้วยสาเหตุหลักมาจาก Grok ถูกนำไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม ด้วยการสร้างภาพตัดต่อลามกอนาจาร หรือ Deepfake ที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง โดยเฉพาะการนำภาพใบหน้าของบุคคลจริงมาตัดต่อใส่ชุดวาบหวิวโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กอย่างร้ายแรง
คณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซีย เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังแพลตฟอร์ม X ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อขอให้มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น หลังตรวจพบการใช้ Grok สร้างเนื้อหาที่มีความอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ทางแพลตฟอร์มกลับล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในระบบการออกแบบ และมุ่งเน้นเพียงแค่กระบวนการรอให้ผู้ใช้งานกดรายงานปัญหาด้วยตัวเองเท่านั้น ทางการมาเลเซียจึงตัดสินใจบล็อก Grok จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
ด้านกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซีย โดยรัฐมนตรี Meutya Hafid ระบุว่า การใช้ Grok ผลิตเนื้อหาทางเพศถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงได้สั่งแบนและขอให้ทาง X ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอินโดนีเซียที่ปราบปรามสื่อลามกออนไลน์อย่างเข้มงวด ดังที่เคยสั่งแบนแพลตฟอร์ม OnlyFans และ Pornhub มาแล้วก่อนหน้านี้
ปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้งานจริง ตัวอย่างจากผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์ชาวอินโดนีเซียรายหนึ่ง ถูกคนแปลกหน้าใช้คำสั่ง (Prompt) ให้ Grok สร้างภาพตัวเธอในชุดบิกินี่ แม้ตัวเธอจะพยายามปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและแจ้งลบภาพ แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ซ้ำร้ายการยิ่งกดรายงานกลับยิ่งทำให้คนเห็นภาพตัดต่อเหล่านั้นมากขึ้น จนสร้างความอับอายและความไม่พอใจให้กับผู้เสียหายที่เรื่องแบบนี้ถูกปล่อยให้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม
สถานการณ์ความกังวลต่อ Grok ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังลุกลามไปถึงอังกฤษอีกด้วย โดยนายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ได้ประณามว่าเป็นการกระทำที่น่าขยะแขยง ขณะที่ ลิซ เคนดัลล์ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษ ประกาศพร้อมสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง Ofcom (หน่วยงานกำกับดูแลการสื่อสารของสหราชอาณาจักร) หากจำเป็นต้องบล็อกการเข้าถึงแพลตฟอร์ม X ในสหราชอาณาจักร หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ แม้ทาง อีลอน มัสก์ จะออกมาโต้แย้งว่ารัฐบาลต่างๆ พยายามปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกก็ตาม
