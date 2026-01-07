จวกยับ! ผู้ใช้ทวิตเตอร์ขอให้ AI เปลี่ยนภาพเจ้าหญิงญี่ปุ่นฉลองพระองค์ไม่เหมาะสม
วิจารณ์สนั่น! ผู้ใช้ทวิตเตอร์ขอให้ AI เปลี่ยนพระฉายาลักษณ์เจ้าหญิงคาโกะ ฉลองพระองค์ไม่เหมาะสม โดยขอให้พระองค์ปรากฎในบิกินี
จากประเด็นร้อนในทวิตเตอร์ หรือ X สืบเนื่องจากที่มีผู้ใช้นำ Grok ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้สร้างภาพลามกอนาจารกับเด็กและสตรี โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์ หรือ X ได้เกิดกระแสขอให้ Grok ถอดเสื้อภาพผู้หญิงที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำภาพในเชิงลามกอนาจาร จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
ทั้งนี้สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่าดราม่าดังกล่าวได้ลุกลามไปถึงประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัวดังกล่าว เปลี่ยนพระฉายาลักษณ์ของเจ้าหญิงคาโกะแห่งอากิชิโนะ ในลักษณะไม่สมควร
จากภาพหน้าจอของโพสต์ซึ่งภายหลังถูกลบออก แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้รายนั้นได้ร้องขอให้ Grok นำพระองค์ไปปรากฏในชุดบิกินีขนาดเล็ก โดยโพสต์ดังกล่าวได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมอย่างมาก ทั้งในแง่ว่าเป็นการกระทำที่หมิ่นราชวงศ์และไม่เคารพต่อความเป็นส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม นาย อีลอน มัสก์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ผู้ใดก็ตามที่ใช้ Grok ผลิตเนื้อหาผิดกฎหมาย จะต้องรับผลกระทบเทียบเท่าเทียบเท่ากับเป็นผู้อัปโหลดเอง อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร พร้อมกันนี้ มาเลเซีย-อินเดีย-ฝรั่งเศส เตรียมดำเนินเอาผิดกับทางนายมัสก์แล้ว
