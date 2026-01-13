ตอบให้ ทำไมคนมะกันนับพันรวมตัวรับ คณะพระธุดงค์ “Walk for Peace” แน่นบันไดรัฐสภา
บรรยากาศสุดซึ้ง! ชาวเมืองโคลัมเบียและนักท่องเที่ยวต่างรัฐพากันเดินเท้านับไมล์เพื่อติดตามคณะพระธุดงค์ เดินหน้าแผ่เมตตามุ่งสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ท่ามกลางเสียงตะโกน “สาธุ” สนั่นหน้าอาคารรัฐสภา
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (10 ม.ค.2026) บริเวณบันไดทางทิศใต้ของอาคารรัฐสภารัฐเซาท์แคโรไลนา เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มารอรับคณะพระธุดงค์ในโครงการ “Walk for Peace” ซึ่งเป็นการจาริกเดินเท้าวันที่ 77 จากเป้าหมายทั้งหมด 120 วัน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา
ฝูงชนจำนวนมากพากันถือดอกไม้ ป้ายข้อความ และส้ม เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจและร่วมทำบุญกับคณะสงฆ์ โดย “ธิดา สโนว์” หนึ่งในผู้ที่ติดตามคณะพระธุดงค์มาจากรัฐจอร์เจีย กล่าวว่า การเดินเท้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคล แต่เป็นเรื่องของ “สันติภาพ” ที่ทุกคนเชื่อเหมือนกัน
ขณะที่ “ดอว์น ธอร์น” อดีตชาวเมืองโคลัมเบียที่เดินทางมาจากนอร์ทแคโรไลนา บอกว่าเธอติดตามคณะพระธุดงค์ผ่านทางออนไลน์มานานหลายเดือน และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นเหตุการณ์จริงด้วยตาตัวเอง
“อาโลกา” สุนัขขวัญใจมหาชนและกำลังใจแด่คณะพระธุดงค์
ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่น “อาโลกา” สุนัขคู่ใจที่ร่วมเดินธุดงค์มาตลอดทาง กลายเป็นดาวเด่นที่เรียกเสียงเชียร์จากฝูงชนได้มากที่สุด ขณะที่พระภิกษุปัญญากะระ ผู้นำคณะธุดงค์ ได้กล่าวถึงความยากลำบากของการเดินทางที่มีทั้งอาการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้า แต่ยืนยันว่าไม่เคยท้อถอย โดยคณะต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 ของทุกวันเพื่อออกเดินเท้าต่อ
ด้าน นายแดเนียล ริกเกนแมน นายกเทศมนตรีเมืองโคลัมเบีย และสว.ดีออน เทดเดอร์ ได้ร่วมต้อนรับและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะพระธุดงค์ที่หน้าบันไดรัฐสภา ก่อนที่คณะสงฆ์ ซึ่งบางรูปมีเพียงผ้าพันแผลพันที่เท้าเปล่า จะเดินเท้าเข้าสู่อาคารรัฐสภาท่ามกลางเสียงสวด “สาธุ” พร้อมกันสามครั้งจากกลุ่มผู้เลื่อมใส
หลังจบกิจกรรมที่เมืองโคลัมเบีย คณะพระธุดงค์มีกำหนดการจาริกต่อไปยังเมืองร็อกฮิลล์ และมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา เพื่อทำภารกิจแผ่เมตตาให้สำเร็จตามเป้าหมาย
Walk for Peace คืออะไร?
โครงการนี้เป็นการจาริกธรรมนำโดยคณะพระสงฆ์ พร้อมกับ “อาโลกา” สุนัขคู่ใจ ที่ร่วมเดินทางด้วยเท้าผ่านหลายรัฐในอเมริกา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสันติภาพ ความเมตตา และความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก
เส้นทางและระยะเวลาการเดินทาง
-
จุดเริ่มต้น: ออกเดินทาง 26 ตุลาคม 2025 จากเมืองฟอร์ตเวิร์ท รัฐเท็กซัส
- ระยะทางรวม: ประมาณ 2,300 ไมล์ (ราว 3,700 กิโลเมตร)
- ระยะเวลาปฏิบัติธรรม: รวมทั้งสิ้น 120 วัน
-
จุดหมายปลายทาง: กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
