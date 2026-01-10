อัปเดตเส้นทางธรรม “Walk for Peace” จาริกแสวงบุญ 77 วัน 2300 ไมล์ กับสุนัขกู้ภัย
พลังศรัทธาพุทธทลายกำแพงความต่าง! คณะสงฆ์ 20 รูป พร้อมสุนัขคู่ใจ “อโรกา” จาริกเท้าเปล่ากว่า 2,000 ไมล์ใกล้ถึงจุดหมายสภาแห่งรัฐ ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยจากตำรวจท้องถิ่นและแรงสนับสนุนจากชาวเมือง
การจาริกธุดงค์เพื่อสันติภาพของคณะสงฆ์พระภิกษุบวชเถรวาทจากศูนย์ฝึกวิปัสสนาภาวนาหวงดาว (Huong Dao Vipassana Bhavana Center) จากเท็กซัสสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในรัฐเซาท์แคโรไลนา ของสหีัฐ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 สื่อต่างประเทศรายงานคณะสงฆ์ได้เดินทางถึงเขตเลกซิงตัน และเตรียมมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองโคลัมเบียในวันนี้ (10 ม.ค.)
ไฮไลต์สำคัญของวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 69 คือการที่ นายแดเนียล ริกเคนมันน์ (Daniel Rickenmann) นายกเทศมนตรีเมืองโคลัมเบีย เตรียมมอบประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการให้แก่คณะสงฆ์ ณ หน้าอาคารรัฐสภาเซาท์แคโรไลนา (State House) ในเวลาประมาณ 15.00 – 16.00 น. เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นในการเผยแผ่สันติภาพผ่านการก้าวเดิน
นางเคท เมเยอร์ ผู้อำนวยการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร “Be The Ones” ผู้ประสานงานกิจกรรมกล่าวว่า การปรากฏตัวของพระสงฆ์กลุ่มนี้คือการเชื้อเชิญให้คนในชุมชนก้าวข้ามความแตกต่าง แล้วมาร่วมกันเรียกร้องสันติภาพ เพราะสันติภาพเริ่มต้นจากท้องถิ่น จากวิธีที่เราแสดงต่อกัน และการรับฟังกันด้วยความเมตตา
คณะธุดงค์ชุดนี้ประกอบด้วยพระสงฆ์กว่า 20 รูป พร้อมด้วย “อโรกา” (Aloka) สุนัขกู้ภัยที่เป็นเพื่อนเดินทางคู่ใจ พวกเขาเริ่มต้นเดินเท้าตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 จากฐานที่มั่นในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส โดยมีจุดหมายปลายทางที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รวมระยะทางกว่า 2,000 ไมล์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 120 วัน
ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและนายอำเภอในพื้นที่ต่างให้ความช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกด้านเส้นทางเพื่อให้คณะสงฆ์เดินจาริกได้อย่างปลอดภัยที่สุด
ด้านผู้นำทางจิตวิญญาณจากวัดป่าซัมเตอร์ (Sumter Forest Temple) ซึ่งเป็นวัดไทย-กัมพูชาที่ตั้งอยู่ในรัฐนี้มากว่า 25 ปี ได้ออกมาให้กำลังใจคณะธุดงค์ โดยระบุว่าการจาริกครั้งนี้สะท้อนหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา นั่นคือการมีสติ ความเมตตา และการใช้ชีวิตที่สงบสุข
“เมื่อเรามารวมตัวกัน กิจกรรมนี้เปรียบเสมือนการทำสมาธิอย่างหนึ่ง เพื่อปลดปล่อยความทุกข์ พิจารณาสิ่งดีและชั่ว และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ การเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางด้วยเท้า แต่มันคือการเดินทางของหัวใจ” ดร.เครือวัลย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณกล่าวด้วยความเลื่อมใส
การจาริกธุดงค์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวพุทธในสหรัฐฯ แต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายของคนในสังคมอเมริกันได้อย่างงดงาม (ติดตามก้าวแห่งธรรมได้แบบ Real-time คลิกที่นี่).
ที่มา : abccolumbia , WACH Fox 57 , wltx
อ่านข่าวเพิ่มเติม
