ย้อนร้อยจาริก พระภิกษุ เดินข้ามสหรัฐฯ 2.3 พันไมล์ ยื่นขอรับรอง “วันวิสาขบูชา”
ย้อนเส้นทาง Walk for Peace พระภิกษุปัญญากะระพาทีมพระเดินข้ามอเมริกา จากฟอร์ตเวิร์ธสู่ “วอชิงตัน ดี.ซี.” ภารกิจ 2,300 ไมล์
ภาพขบวนพระสงฆ์ในผ้ากาสาวพัสตร์ที่เดินเรียงแถวอย่างสงบบนไหล่ทางท่ามกลางความวุ่นวายของถนนในสหรัฐอเมริกา ได้กลายเป็นภาพที่ทำให้ใครหลายคนต้องหยุดเลื่อนหน้าจอเพื่อดูด้วยความสงสัย นี่คือโครงการ Walk for Peace ภารกิจจาริกแสวงบุญระยะไกลกว่า 2,300 ไมล์ (ราว 3,701 กิโลเมตร) ที่เริ่มต้นจากเมือง ฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเทกซัส มุ่งหน้าสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผ่านราว 10 รัฐ ก่อนถึงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีรายชื่อรัฐที่ปรากฏในประกาศ/กำหนดการของงานต่าง ๆ เช่น เทกซัส–ลุยเซียนา–มิสซิสซิปปี–แอละแบมา–จอร์เจีย–เซาท์แคโรไลนา–นอร์ทแคโรไลนา–เวอร์จิเนีย–แมริแลนด์ (ก่อนเข้าดี.ซี.)
โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสื่อสารเรื่อง “สติ เมตตา และความสงบ” สู่สังคมอเมริกัน พร้อมทั้งยื่นเรื่องขอให้รัฐบาลกลางสหรัฐฯ รับรอง วันวิสาขบูชา (Vesak Day) อย่างเป็นทางการ
การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การประท้วงทางการเมือง แต่เป็นการปฏิบัติภาวนาในรูปแบบของการเดินเท้า นำโดย พระภิกษุปัญญากะระ (Bhikkhu Pannakara) พระสายเถรวาทผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น ท่านใช้ทุกย่างก้าวเป็นการฝึกสติ บางช่วงท่านเดินด้วยเท้าเปล่าเพื่อสัมผัสกับธาตุแท้ของการเดินทาง และใช้เวลาในจุดพักเพื่อสอนเรื่องการให้อภัยและการเยียวยาจิตใจ
โดยคณะพระสงฆ์เริ่มออกเดินมาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2025 จากวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมชนเวียดนามในเทกซัส ผ่านเส้นทางทรหดในหลายรัฐ อาทิ ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี แอละแบมา จอร์เจีย และอีกหลายรัฐทางฝั่งตะวันออก โดยเฉลี่ยแล้วขบวนพระจะเดินเท้าวันละประมาณ 32–48 กิโลเมตร
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในช่วงต้นเดือนมกราคม 2026 สื่อท้องถิ่นในสหรัฐฯ รายงานว่าคณะจาริกบุญได้เดินทางผ่านพ้นระยะ 1,500 ไมล์ หรือกว่า 2,414 กิโลเมตร มาแล้ว ซึ่งถือว่าเกินครึ่งทางของเป้าหมาย และเหลือระยะทางอีกไม่ถึง 1,000 ไมล์ก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่คาดการณ์ไว้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
อย่างไรก็ตาม เส้นทางสายนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ คณะเดินทางต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่น้อย รวมถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ช่วงปลายปี 2025 ใกล้เมืองฮิวสตัน ที่ทำให้พระรูปหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นสูญเสียขา แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ขบวนธรรมยาตรานี้ยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ
นอกจากความสงบเย็นของพระสงฆ์แล้ว อีกหนึ่งดาวเด่นที่ขโมยหัวใจผู้พบเห็นคือ “อโลคา” (Aloka) สุนัขเพื่อนยากที่ร่วมเดินเคียงข้างขบวนมาโดยตลอด อโลคาไม่ใช่สุนัขธรรมดา แต่เป็นสุนัขที่มีประวัติการเดินทางแสวงบุญร่วมกับคณะสงฆ์ในอินเดียและเนปาลมาแล้วกว่า 3,000 กิโลเมตร
ความผูกพันและความน่าเอ็นดูของอโลคาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับขบวนธรรมยาตรานี้ได้เป็นอย่างดี ท้ายที่สุดแล้ว ภารกิจ Walk for Peace อาจไม่ใช่แค่เรื่องของการพิชิตระยะทาง แต่คือการนำความเงียบสงบไปวางไว้กลางความวุ่นวาย เพื่อให้ผู้คนได้ฉุกคิดและกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองอีกครั้ง
