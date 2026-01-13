เมียหลวงแฉ พ.ต.ท. ทิ้งลูก-ข่มขู่-บังคับทำแท้ง หลอกหญิงมาแล้ว 5 คน
อดีตภรรยาร้อง ผบ.ตร. ฟันวินัย “พ.ต.ท.” ภาค 6 อ้างทิ้งลูก-คุกคาม-ไม่ส่งเลี้ยงดู แฉหลอกผู้หญิงมาแล้ว 5 คน มูลนิธิเป็นหนึ่งพาผู้ร้องถึง สตช.
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้พา น.ส.สกุลณา หรือ ยุ้ย (นามสมมติ) ผู้เสียหาย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรงกับนายตำรวจยศ พันตำรวจโท (พ.ต.ท.) ตำแหน่งสารวัตรปราบปราม สังกัดตำรวจภูธรภาค 6 โดยผู้ร้องอ้างว่าถูกอดีตสามีทอดทิ้ง ไม่รับผิดชอบครอบครัว และยังคงมีพฤติกรรมคุกคามแม้จะหย่าขาดกันแล้ว
เปิดไทม์ไลน์รักร้าว จากแต่งงานสู่การหย่าร้าง
น.ส.ยุ้ย ซึ่งถือสัญชาติเดนมาร์ก เปิดเผยว่าตนรู้จักกับนายตำรวจรายนี้ตั้งแต่ปี 2562 ระหว่างเดินทางไป-กลับจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะตกลงปลงใจแต่งงานกันเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 จดทะเบียนสมรสในปีถัดมา และมีบุตรสาวด้วยกัน 1 คน (เกิด เม.ย. 2566)
แต่หลังคลอดบุตร พฤติกรรมของฝ่ายชายเริ่มเปลี่ยนไป โดยผู้ร้องอ้างว่าฝ่ายชายไม่สนใจดูแลครอบครัว มีการใช้ความรุนแรง ข่มขู่ด้วยอาวุธปืน และมีเรื่องผู้หญิงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การจดทะเบียนหย่าเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยมีบันทึกข้อตกลงระบุชัดเจนว่า ฝ่ายหญิงเป็นผู้ปกครองบุตร และฝ่ายชายต้องส่งเสียค่าเลี้ยงดูเดือนละ 45,000 บาท ทว่าในเวลาต่อมากลับมีการผิดนัดชำระและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ประเด็นที่สร้างความสะเทือนใจในคำร้องคือ น.ส.ยุ้ย อ้างว่าหลังหย่าได้ไม่นาน ตนตรวจพบว่าตั้งครรภ์กับอดีตสามี แต่เมื่อแจ้งข่าวกลับถูกปัดความรับผิดชอบ และได้รับคำแนะนำพร้อมพิกัดสถานที่เพื่อให้ไป “ยุติการตั้งครรภ์” นอกจากนี้ยังตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จนกระทั่งเกิดภาวะแท้งบุตรในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2568
แฉพฤติกรรมซ้ำซาก หลอกผู้หญิงมาแล้ว 5 คน
ด้าน “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ระบุเพิ่มเติมว่า กรณีนี้ไม่ได้มีผู้เสียหายเพียงรายเดียว โดยมีข้อมูลว่านายตำรวจคนดังกล่าวมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้หญิงมาแล้วถึง 5 คน โดยมักจะสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการอ้างชื่อเสียงของลูกชายที่เป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จึงมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และขอให้ต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาจากฝั่งผู้ร้องเรียน ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคำชี้แจงจากนายตำรวจคู่กรณีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป
