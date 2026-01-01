เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน

เริ่มแล้ววันนี้! ประกันสังคม ปรับฐานปี 69 จ่ายสมทบเพิ่มสูงสุด 875 บาท แลกรับบำนาญ-ค่าคลอดบุตรเพิ่มขึ้น เช็กเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ใหม่ที่นี่
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ปรับปรุงเพดานค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้คำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมที่ใช้ฐานสูงสุด 15,000 บาท มายาวนานตั้งแต่ปี 2538 ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานในปัจจุบัน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้จริงในปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับความมั่นคงทางรายได้และเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนให้ครอบคลุมทุกมิติ
สาเหตุหลักของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ เนื่องจากเพดานเดิมที่ 15,000 บาท ถูกใช้มานานกว่า 30 ปี ซึ่งไม่สะท้อนความเป็นจริงของค่าครองชีพและค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้นสูงสุดถึง 400 บาทต่อวัน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ส่งผลให้ผู้ที่มีรายได้สูงกว่าเพดานกำหนด ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้จริง การปรับปรุงครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบสวัสดิการแรงงานไทย
สำหรับการปรับขึ้นเพดานค่าจ้าง จะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป 3 ระยะ เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ปรับตัว ดังนี้
- ระยะที่ 1 (ปี 2569–2571): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 17,500 บาท (ส่งเงินสมทบสูงสุด 875 บาท/เดือน)
- ระยะที่ 2 (ปี 2572–2574): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 20,000 บาท (ส่งเงินสมทบสูงสุด 1,000 บาท/เดือน)
- ระยะที่ 3 (ปี 2575 เป็นต้นไป): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 23,000 บาท (ส่งเงินสมทบสูงสุด 1,150 บาท/เดือน)
เมื่อมีการปรับฐานเงินสมทบใหม่ในระยะที่ 1 (ปี 2569) ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นทันทีในหลายกรณี ได้แก่
- เงินทดแทนขาดรายได้ (เจ็บป่วย/ทุพพลภาพ/ว่างงาน): จากสูงสุด 7,500 บาท เพิ่มเป็น 8,750 บาท/เดือน
- เงินสงเคราะห์คลอดบุตร: จาก 22,500 บาท เพิ่มเป็น 26,250 บาท/ครั้ง
- เงินสงเคราะห์เสียชีวิต: จาก 90,000 บาท เพิ่มเป็น 105,000 บาท
- เงินบำนาญชราภาพ (ส่งครบ 15 ปี): จากสูงสุด 3,000 บาท เพิ่มเป็น 3,500 บาท/เดือน
- เงินบำนาญชราภาพ (ส่งครบ 25 ปี): จากสูงสุด 5,250 บาท เพิ่มเป็น 6,125 บาท/เดือน
