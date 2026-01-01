การเงินเศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 16:10 น.
70
เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน

เริ่มแล้ววันนี้! ประกันสังคม ปรับฐานปี 69 จ่ายสมทบเพิ่มสูงสุด 875 บาท แลกรับบำนาญ-ค่าคลอดบุตรเพิ่มขึ้น เช็กเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ใหม่ที่นี่

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ปรับปรุงเพดานค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้คำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมที่ใช้ฐานสูงสุด 15,000 บาท มายาวนานตั้งแต่ปี 2538 ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานในปัจจุบัน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้จริงในปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับความมั่นคงทางรายได้และเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนให้ครอบคลุมทุกมิติ

สาเหตุหลักของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ เนื่องจากเพดานเดิมที่ 15,000 บาท ถูกใช้มานานกว่า 30 ปี ซึ่งไม่สะท้อนความเป็นจริงของค่าครองชีพและค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้นสูงสุดถึง 400 บาทต่อวัน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ส่งผลให้ผู้ที่มีรายได้สูงกว่าเพดานกำหนด ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้จริง การปรับปรุงครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบสวัสดิการแรงงานไทย

สำหรับการปรับขึ้นเพดานค่าจ้าง จะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป 3 ระยะ เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ปรับตัว ดังนี้

  • ระยะที่ 1 (ปี 2569–2571): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 17,500 บาท (ส่งเงินสมทบสูงสุด 875 บาท/เดือน)
  • ระยะที่ 2 (ปี 2572–2574): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 20,000 บาท (ส่งเงินสมทบสูงสุด 1,000 บาท/เดือน)
  • ระยะที่ 3 (ปี 2575 เป็นต้นไป): ปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเป็น 23,000 บาท (ส่งเงินสมทบสูงสุด 1,150 บาท/เดือน)
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

เมื่อมีการปรับฐานเงินสมทบใหม่ในระยะที่ 1 (ปี 2569) ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นทันทีในหลายกรณี ได้แก่

  • เงินทดแทนขาดรายได้ (เจ็บป่วย/ทุพพลภาพ/ว่างงาน): จากสูงสุด 7,500 บาท เพิ่มเป็น 8,750 บาท/เดือน
  • เงินสงเคราะห์คลอดบุตร: จาก 22,500 บาท เพิ่มเป็น 26,250 บาท/ครั้ง
  • เงินสงเคราะห์เสียชีวิต: จาก 90,000 บาท เพิ่มเป็น 105,000 บาท
  • เงินบำนาญชราภาพ (ส่งครบ 15 ปี): จากสูงสุด 3,000 บาท เพิ่มเป็น 3,500 บาท/เดือน
  • เงินบำนาญชราภาพ (ส่งครบ 25 ปี): จากสูงสุด 5,250 บาท เพิ่มเป็น 6,125 บาท/เดือน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง ข่าวต่างประเทศ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน

2 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ส่งน้ำ เคาต์ดาวน์ 2026 ข่าว

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าปีใหม่ 2026 บันเทิง

ลิซ่า ส่งท้ายปี 2025 แบบสุดชิล แชร์รูทีนวันว่างๆ กับเครื่องดื่มแก้วโปรด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มป่าตอง 24 ชั่มโมง ล้างหม้อเอง ข่าว

ดราม่าสนั่น “ร้านจิ้มจุ่มดัง” อ้างหม้อไม่พอปล่อยลูกค้าล้างเอง เปิดประโยคจี๊ดขึ้นหัว !

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ.เจษฎ์ ชี้เลือกพล.อ.รังสี ได้ “คริส” ไม่แปลก แต่ถ้าเลือกน้องจินนี่ ได้คนนี้ ?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพลง ชนม์ทิดา&quot; โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตที่ผ่านมา ร่ายยาวความเจ็บปวด &quot;เป๊ก เศรณี&quot; โผล่กดไลก์ บันเทิง

“เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตปี 2025 ร่ายยาวความเจ็บปวด “เป๊ก เศรณี” โผล่กดไลก์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ ถามตรงๆ จุดแตกหักบิ๊กโจ๊ก อดีตลูกน้องคนสนิทตอบชัดมี 3 ประเด็น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร &quot;พีพี-บิวกิ้น&quot; กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย บันเทิง

กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร “พีพี-บิวกิ้น” กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิคิวยาว ช่วงสิ้นปี ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงภาพต่อคิวยาว ขอเท็จจริงระบายผู้โดยสารเสร็จใน 30 นาที

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. โต้ข่าวลือ อนุมัติ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; 4 หมื่นล้าน ยัน ครม.ไม่เคยส่งเรื่องมา ข่าว

กกต. โต้ข่าวลือ อนุมัติ “คนละครึ่งพลัส” 4 หมื่นล้าน ยัน ครม.ไม่เคยส่งเรื่องมา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดปีใหม่ แม่จบชีวิตในรถ จดหมายลาตาย สุดเศร้า อดีตสามีกีดกันไม่ให้เจอลูก ข่าว

สลดปีใหม่ แม่จบชีวิตในรถ จดหมายลาตาย สุดเศร้า อดีตสามีกีดกันไม่ให้เจอลูก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทินด่วน! เดือนมกราคม 2569 หลังจบปีใหม่ &quot;มีวันหยุดอีกไหม&quot; หรือต้องกัดฟันยิงยาวถึงเดือนหน้า? เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทินด่วน! มกราคม 2569 หลังจบปีใหม่ “มีวันหยุดอีกไหม”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าตูบผวาพลุปีใหม่ วิ่งหนีมุดซอกตึก ร้องระงมหวิดสิ้นใจ กู้ภัยระดมเจาะปูนช่วยสำเร็จ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
CPF หนุนจุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ 69 เน้นปลอดภัย “7 วันอันตราย” ข่าว

CPF หนุนจุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ 69 เน้นปลอดภัย “7 วันอันตราย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานห้างร้องเพลงปีใหม่ ข่าว

ยืนขำจนเกือบขิต ไวรัลส่งท้ายปี พนง.ห้างฉลองแต่ลืมปิดไมค์ ลูกค้าอมยิ้มสนั่นเพลงที่ร้องทำรู้อายุ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออมสินยกหนี้ปิดบัญชี ข่าวภูมิภาค

ออมสิน ปิดบัญชียกหนี้ 3 ครอบครัวทหาร ทายาทวีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท ข่าว

ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายการถกไม่เถียง ช่อง 7 บันเทิง

ถกไม่เถียง ลาจอช่อง 7 “ทิน โชคกมลกิจ” เปิดคลิปที่ไม่ได้ออกอากาศ ก่อนย้ายบ้านใหม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เคาต์ดาวน์ 2026” ประมวลภาพบรรยากาศ 3 เวทีส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 16:10 น.
70
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569

ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569
ไรเดอร์ส่งน้ำ เคาต์ดาวน์ 2026

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569
Back to top button