ข่าวดีคนอ้วน ประกันสังคม ม.33-39 ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไข ใครเข้าเกณฑ์

ข่าวดีมนุษย์เงินเดือน ประกันสังคม ยืนยัน ผู้ประกันตน ม.33-39 ป่วย “โรคอ้วน” ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไขด่วน
จากกระแสข่าวที่ระบุว่า สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กับมาตรา 39 ที่มีภาวะอ้วนรุนแรง เข้ารับการผ่าตัดกระเพาะได้ฟรี มีโรงพยาบาลรองรับกว่า 53 แห่ง นั้น เป็นเรื่องจริง
จากการตรวจสอบระเบียบปฏิบัติของสำนักงานประกันสังคม พบว่าภาวะอ้วนรุนแรงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม โรคเรื้อรัง ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ ดังนั้น การผ่าตัดกระเพาะอาหาร ภายใต้สิทธินี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาโรคเท่านั้น หากเป็นการผ่าตัดเพื่อความสวยงาม จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ผู้ประกันตนที่จะใช้สิทธิได้ ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางว่าเข้าข่ายภาวะอ้วนรุนแรง โดยแพทย์จะพิจารณาจากเกณฑ์หลัก ดังนี้
-
มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 35 กก./ตร.ม. ร่วมกับมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหยุดหายใจขณะหลับ หรือโรคข้อเสื่อม
-
มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 40 กก./ตร.ม. (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS) ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและฟื้นตัวเร็ว โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 53 แห่งทั่วประเทศ
ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับการประเมินจากแพทย์ในโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที เพื่อรับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
