สส.ไอซ์ แท็กทีม ซีเค เป็นตัวแทนชาวบ้าน ไม่อยากได้ ปฏิทิน ประกันสังคม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 10:36 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 10:37 น.
62
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับปฏิทินประกันสังคมที่ไม่จำเป็นในยุคดิจิทัล
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork, CK Cheong, CPA

สส.ไอซ์ ถามแรง “ทำไมหน้าด้านฝืนทำ” หลัง ซีเค ซีอีโอ Fastwork ออกโรงเป็นตัวแทนชาวบ้าน บอกตรง ๆ “ไม่อยากได้” ยุโยกงบช่วยวิกฤตอุทกภัยดีกว่า

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นในการจัดทำ ปฏิทินปีใหม่ ของหน่วยงานรัฐ อย่างสำนักงานประกันสังคม ที่ทำแจกเป็นประจำทุกปี

ส.ไอซ์ ได้แชร์โพสต์ข้อความของ ซีเค เจิง (CK Cheong) ซีอีโอหนุ่มไฟแรงแห่ง Fastwork Technologies พร้อมระบุข้อความฟาดแรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแท็กไปที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office โดยตรงว่า “เอ้า ใครๆ เค้าก็ไม่อยากได้ปฏิทินประกันสังคม แล้วทำไมยังจะหน้าด้านฝืนทำกันอยู่”

ซีเค ซีอีโอ Fastwork เสนอให้ใช้งบประมาณปฏิทินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ภาพจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork, CK Cheong, CPA

สำหรับต้นเรื่องมาจากโพสต์ของ ซีเค เจิง ที่ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน โดยระบุข้อความที่โดนใจชาวเน็ตว่า “ผมขอเป็นตัวแทนประชาชน ในการบอกภาครัฐตรงๆ เลยว่า เราไม่อยากได้ปฏิทิน ไม่เคยอยาก และจะไม่มีวันอยากได้ (เพราะมีปฏิทินในมือถือกันอยู่แล้ว)”

นอกจากนี้ ซีเค ยังได้เสนอแนะให้นำงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับสิ่งของแจกเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นจริงจะดีกว่า โดยระบุว่า “รัฐบาลได้โปรดเอา 50-70 ล้าน (ซึ่งคืองบที่ภาครัฐใช้ในการทำปฏิทินมาแจกทุกปี) ไปช่วยทำความสะอาดให้กับบ้านชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่หาดใหญ่และภาคใต้จะดีกว่า”

อสส.ไอซ์ ถามทำไมยังทำปฏิทินประกันสังคมในเมื่อไม่จำเป็น
ภาพจาก : FB/ CK Cheong, CPA

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าในยุคดิจิทัล ปฏิทินกระดาษมีความจำเป็นลดลง และงบประมาณควรถูกใช้เพื่อการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กำลังเดือดร้อนแสนสาหัสในขณะนี้มากกว่า

