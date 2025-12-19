สส.ไอซ์ แท็กทีม ซีเค เป็นตัวแทนชาวบ้าน ไม่อยากได้ ปฏิทิน ประกันสังคม
สส.ไอซ์ ถามแรง “ทำไมหน้าด้านฝืนทำ” หลัง ซีเค ซีอีโอ Fastwork ออกโรงเป็นตัวแทนชาวบ้าน บอกตรง ๆ “ไม่อยากได้” ยุโยกงบช่วยวิกฤตอุทกภัยดีกว่า
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นในการจัดทำ ปฏิทินปีใหม่ ของหน่วยงานรัฐ อย่างสำนักงานประกันสังคม ที่ทำแจกเป็นประจำทุกปี
ส.ไอซ์ ได้แชร์โพสต์ข้อความของ ซีเค เจิง (CK Cheong) ซีอีโอหนุ่มไฟแรงแห่ง Fastwork Technologies พร้อมระบุข้อความฟาดแรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแท็กไปที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office โดยตรงว่า “เอ้า ใครๆ เค้าก็ไม่อยากได้ปฏิทินประกันสังคม แล้วทำไมยังจะหน้าด้านฝืนทำกันอยู่”
สำหรับต้นเรื่องมาจากโพสต์ของ ซีเค เจิง ที่ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน โดยระบุข้อความที่โดนใจชาวเน็ตว่า “ผมขอเป็นตัวแทนประชาชน ในการบอกภาครัฐตรงๆ เลยว่า เราไม่อยากได้ปฏิทิน ไม่เคยอยาก และจะไม่มีวันอยากได้ (เพราะมีปฏิทินในมือถือกันอยู่แล้ว)”
นอกจากนี้ ซีเค ยังได้เสนอแนะให้นำงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับสิ่งของแจกเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นจริงจะดีกว่า โดยระบุว่า “รัฐบาลได้โปรดเอา 50-70 ล้าน (ซึ่งคืองบที่ภาครัฐใช้ในการทำปฏิทินมาแจกทุกปี) ไปช่วยทำความสะอาดให้กับบ้านชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่หาดใหญ่และภาคใต้จะดีกว่า”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าในยุคดิจิทัล ปฏิทินกระดาษมีความจำเป็นลดลง และงบประมาณควรถูกใช้เพื่อการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กำลังเดือดร้อนแสนสาหัสในขณะนี้มากกว่า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สส.ไอซ์ ปรี๊ดแตก แฉงบปฏิทินประกันสังคม 70 ล. จี้ถาม ทำไมยกเลิกไม่ได้
- สส.ไอซ์ ฟาดเจ็บจี๊ด! ไม่มีปฏิทินก็ไม่ตาย หลังประกันสังคม ยกเลิกของปี 69 เซฟงบ 50 ล้าน
- เสนอวาระด่วน ยกเลิก ‘ปฏิทินประกันสังคม’ 50 ล้านบาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: