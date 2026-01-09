ตําราพรหมชาติ 2569 ดูดวงตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ
ตําราพรหมชาติ 2569 ดูดวงตามเลขอายุ ดวงชีวิตประจำปีนี้ ทำนายได้ทั้งเพศชายและหญิง เพื่อใช้ในการพยากรณ์โชคชะตา อ้างอิงจากตำราพรหมชาติที่แม่นที่สุดของไทย
สำหรับวงล้อในตําราพรหมชาติ มีด้วยกันทั้งหมด 12 คำทำนาย ด้านล่างนี้เป็นวงล้อของตำราพรหมชาติที่มีวิธีการนับแบบแบ่งแยกตามเพศ หากต้องการทำนายดวงชะตาจากเลขอายุผู้ชาย ให้เริ่มต้นจากเจดีย์แล้วเวียนไปทางขวา ส่วนใครที่ต้องการทำนายดวงชะตาผู้หญิงให้เริ่มต้นนับเลขอายุจากเจดีย์ แล้วเวียนไปทางซ้าย ซึ่งจะต้องนับจนครบเท่าอายุปัจจุบันของท่าน
การคำนวณผลดวงชะตาในตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง จะทำด้วยการนับอายุของชายและหญิง เพื่อดูว่าดวงชะตาในปีนั้น ๆ ตกลงที่ช่องไหน โดยแต่ละตำแหน่งมีความหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งดวงในปี 2026 ของแต่ละช่วงวัย ตรงกับคำทำนายดังนี้
1. เจดีย์
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 25, 37, 49, 61, 73
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 25, 37, 49, 61, 73
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ จะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดั่งหวังทุกประการ
2. ฉัตรเงิน
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 26, 38, 50, 62, 74
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 24, 36, 48, 60, 72
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะมีสุข จะมีโชคลาภเงินทองมากมาย จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำราชการหรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. คนคอขาด
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 15, 27, 39, 51, 63, 75
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 23, 35, 47, 59, 71
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้รับความเดือดร้อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ๆ ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับความทุกข์ยากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอ
4. เรือนหลวง
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 16, 28, 40, 52, 64, 76
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 22, 34, 46, 58, 70
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่คิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเอง
5. ปราสาททอง
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 17, 29, 41, 53, 65, 77
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 21, 33, 45, 57, 69
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำรวย
6. ราหู
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 18, 30, 42, 54, 66, 78
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 20, 32, 44, 56, 68, 80
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้รับความร้อนอกร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง จะเกิดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ และจะเกิดเจ็บป่วยขึ้นแก่ท่าน
7. ฉัตรทอง
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 19, 31, 43, 55, 67, 79
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 19, 31, 43, 55, 67, 79
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายใจ
8. เทวดาขี่เต่า
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 20, 32, 44, 56, 68, 80
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 18, 30, 42, 54, 66, 78
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิดผลผิดพลาดขึ้นได้ และจะทำให้เดือดร้อนใจ
9. คนต้องขื่อคา
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 21, 33, 45, 57, 69, 81
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 17, 29, 41, 53, 65, 77
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ จัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระวังในญาติพี่น้อง จะนำความเดือดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้ระวังอันตราย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเคราะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา
10. พ่อหมอ
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 22, 34, 46, 58, 70, 82
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 16, 28, 40, 52, 64, 78
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพานเลย
11. แม่มด
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 23, 35, 47, 59, 71, 83
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 15, 27, 39, 51, 63, 75
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้าง
12. นาคราช
- ดวงชะตาเพศชายอายุ 24, 37, 48, 60, 72, 84
- ดวงชะตาเพศหญิงอายุ 14, 26, 38, 50, 62, 74
คำทำนาย ชะตาของท่านในปีนี้ จัดว่าร้าย จงระวังจะเกิดพยาธิ การเจ็บไข้ได้รับความเจ็บปวด เลือดจะออกจากตัว ให้เกรงเขี้ยวงาและของมีคม จะมีผู้ปองร้าย จงจำศีลภาวนา อย่าเบียดเบียนสัตว์ ทุกข์จะบรรเทาโทษแล
