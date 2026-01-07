ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว! ฝรั่งพิเรนทร์กินบวบกลางเมืองภูเก็ต ปรับ 5 พัน พ่วงโทษหนักกว่าที่คิด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 18:04 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 18:10 น.
ตม.ภูเก็ต ปิดคดีเร็วทันใจ! รวบหนุ่มซาอุฯ เมาปลิ้นโชว์อนาจารไม่อายฟ้าดินกลางซอยพาราไดซ์ หลังชาวบ้านเตือนไม่ฟัง ล่าสุดสั่งปรับหนัก-ถอนวีซ่า-เตรียมส่งกลับประเทศ เซ่นพฤติกรรมฉาวทำลายภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

แม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้าง แต่กฎหมายและจารีตประเพณีไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกันได้ กลางดึกของซอยพาราไดซ์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ปรากฏหลักฐานมัดตัวเป็นคลิปวิดีโอสุดอื้อฉาวที่แพร่สะพัดไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อชายชาวต่างชาติสองคนตกอยู่ในสภาวะมึนเมาอย่างหนัก ก่อนจะตัดสินใจกระทำการ “อนาจาร” ด้วยการกินบวบกันริมถนนอย่างไม่แคร์สายตาใคร แม้พลเมืองดีจะเข้าไปเตือนทั้งคู่ก็ไม่สน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ภูเก็ต ไม่ปล่อยให้คนทำผิดลอยนวล ได้เข้าควบคุมตัว MR.ALHARBBI สัญชาติซาอุดิอาระเบีย หลังตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าว

จากการสอบสวนในห้องสอบสวนอันตึงเครียด ผู้ต้องหายอมรับสารภาพอย่างไร้ข้อโต้แย้งว่า “ทำจริง” เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ฐานกระทำการอนาจารอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท ซึ่งในทางคดีอาญานั้นถือว่ายุติลงหลังชำระค่าปรับ

แต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ค่าปรับ! จากการตรวจสอบประวัติพบว่า MR.ALHARBBI เพิ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 และได้รับอนุญาตให้อยู่ถึงกุมภาพันธ์ 2569 แต่พฤติกรรม “ลามก” ครั้งนี้ถือเป็นภัยต่อสังคมและกระทบภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างร้ายแรงจึงได้สั่งเพิกถอนวีซ่าด้วย.

