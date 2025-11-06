ตำรวจภูเก็ตรวบนักท่องเที่ยวออสซี่กลางห้างดัง ข้อหาลักทรัพย์ สารภาพขโมยเสื้อบอลใช้หนี้
ตำรวจนอกเครื่องแบบจับกุมนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียกลางห้างดังในภูเก็ต ข้อหาลักทรัพย์ พร้อมหลักฐานเพียบ เจ้าตัวสารภาพหาเงินใช้หนี้บัตรเครดิต
คลิปวิดีโอเผยให้เห็นวินาทีที่ตำรวจเข้าจับกุม เลียม อัลลัน เลคแมน นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียวัย 25 ปี กลางศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต หลังจากถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุลักทรัพย์หลายครั้ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยตำรวจไทยกล่าวหาว่ากล้องวงจรปิดจับภาพ เลคแมน ขณะซ่อนเสื้อฟุตบอลไว้ใต้เสื้อ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พนักงานในร้านค้าสังเกตเห็นและตะโกนเรียกเขา พร้อมกล่าวหาว่าเสื้อที่เขาสวมใส่อยู่ก็ถูกขโมยมาจากร้านเดียวกันก่อนหน้านี้ด้วย
สิบโท นิรัตศัย เจริญกิจวัฒนา เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะที่เขากำลังจับจ่ายซื้อของอยู่ ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลัง “วิ่งไล่ตามชายคนหนึ่งและยื้อแย่งสิ่งของกัน”
“จากนั้น ชายคนนั้นก็เลิกเสื้อขึ้น แล้วดึงเสื้อสามตัวที่ซ่อนอยู่ในกางเกงออกมาโยนลงพื้น” สิบโท นิรัตศัยกล่าว
เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า เลคแมนขโมยของกลางหลายรายการ มีทั้ง เสื้อฟุตบอล 3 ตัว และหูฟังไร้สาย Bose 1 กล่อง ที่ถูกขโมยมาจากร้านค้าอื่นด้วย
ในคลิปวิดีโอการจับกุมที่น่าตื่นเต้น เผยให้เห็นชายที่ถูกระบุว่าเป็น เลคแมน ถูกจับกดลงพื้นขณะร้องขอโทรศัพท์มือถือของเขาซ้ำๆ ว่า “ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด”, “คุณมีโทรศัพท์ของผมไหม? โทรศัพท์ของผมอยู่ไหน?”
ตำรวจเผยว่า เลคแมนให้การสารภาพในภายหลังว่าขโมยสิ่งของไปเพื่อนำไปขายและใช้หนี้บัตรเครดิต หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ในประเทศไทย และปรับสูงสุด 6,000 บาท
