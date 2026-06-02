บิ๊กข้าราชการ ขับรถเฉี่ยวชน ขู่คู่กรณีมีปืน เป่าแอลกอฮอล์พุ่ง 225

บิ๊กข้าราชการหน่วยงานชลประทาน ขับรถเฉี่ยวชน ขู่คู่กรณีมีปืน เป่าแอลกอฮอล์พุ่ง 225 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ยอมจ่ายค่าเสียหาย ตำรวจเตรียมดำเนินคดีอาญา
พ.ต.ท.นฤพล รอดวิเศษ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุรถเฉี่ยวชนกัน บนถนนทิพย์วรรณ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้า สีดำ โดยมีนายศราวุธ อายุ 59 ปี เป็นผู้ขับขี่ ส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์โตโยต้า สีเทา มีนายชาคริต อายุ 34 ปี เป็นผู้ขับขี่ เคราะห์ดีทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่รถยนต์ได้รับความเสียหาย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถทั้งสองคันขับตามกันมาตามถนนทิพย์วรรณ ก่อนที่รถฟอร์จูนเนอร์จะพยายามแซงทางซ้ายและขับเบียดเข้ามา จนเกิดการเฉี่ยวชนบริเวณด้านข้างซ้ายของรถคัมรี่ ส่งผลให้รถทั้งสองคันได้รับความเสียหาย
ด้านผู้ขับขี่รถเก๋งคัมรี่ เล่าว่า ตนขับรถมาตามปกติ ก่อนถูกรถคู่กรณีเฉี่ยวชนจนรถเสียหาย และหลังเกิดเหตุ คู่กรณีพยายามขับรถออกจากที่เกิดเหตุ ทำให้ต้องขับรถเก๋งไปจอดขวางไว้เพื่อไม่ให้หลบหนี นอกจากนี้ ยังมีคลิปที่บันทึกเหตุการณ์ช่วงหลังเกิดเหตุ ซึ่งคู่กรณีอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ในหน่วยงานชลประทานแห่งหนึ่ง และมีการโต้เถียงกัน โดยฝั่งคู่กรณีมีการควักอะไรบางอย่างออกจากเสื้อและไปตะโกนในรถบอก “ผมมีปืนนะ”
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย โดยผลตรวจพบว่าผู้ขับขี่รถฟอร์จูนเนอร์ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง 225 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดอย่างมาก
เบื้องต้น ผู้ขับขี่รถฟอร์จูนเนอร์ ยอมรับว่าเป็นฝ่ายประมาท และยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ค่าซ่อมรถจำนวน 30,000 บาท ให้กับบริษัทประกันภัย รวมทั้งชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถให้กับนายชาคริต เจ้าของรถคัมรี่ อีกจำนวน 15,000 บาท โดยได้ดำเนินการโอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว ด้าน นายชาคริต ระบุว่าพอใจกับการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว และไม่ประสงค์เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมในภายหลัง
ทั้งนี้แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงเรื่องค่าเสียหายได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอาญา เกี่ยวกับข้อหาเมาแล้วขับต่อไป
