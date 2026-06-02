จับตาชง ครม. รื้อเกณฑ์ “บัตรคนจน” รวมกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน รับ “ไทยช่วยไทยพลัส”
จับตา กระทรวงการคลังชง ครม. คัดกรองบัตรคนจน 13.2 ล้านคนใหม่ ภายใน 2 เดือน คนไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” แทน
2 มิ.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธาน โดยวาระบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทย พลัส เป็นหนึ่งในสองวาระสำคัญที่คาดว่าจะหยิบยกขึ้นหารือในสัปดาห์นี้
กระทรวงการคลัง จะเสนอ ครม. พิจารณาเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่มี 13.2 ล้านคน ซึ่งการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจสอบสิทธิ
คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิและคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน เพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ซึ่งกลุ่มคนไม่มีสมาร์ตโฟนน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
ดังนั้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ (มิ.ย.-ก.ค.) จะได้รับสิทธิต่อใน 2 เดือนหลัง (ส.ค.-ก.ย.) ส่วนคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะมาได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 แทน
