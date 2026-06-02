สาธารณสุข เผยไทยเจอโควิดสายพันธุ์ใหม่ NB.1.8.1 จริง ขออย่าตื่นตระหนก
สาธารณสุข เผยไทยเจอโควิดสายพันธุ์ใหม่ NB.1.8.1 จริง ขออย่าตื่นตระหนก ยังไม่มีสัญญาณว่าอาการติดเชื้อจะรุนแรงขึ้น ย้ำรัฐบาลไม่ประมาท
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่หลายประเทศเริ่มพบการแพร่ระบาดรวมถึงประเทศไทยว่า สายพันธุ์หลัก ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทย ขณะนี้ คือ สายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยที่กลายพันธุ์จากสายพันธุ์เดิม และมีอาการคล้ายเดิม เช่น เจ็บคอ ไอ เป็นไข้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมต่อเนื่อง และขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
หากประชาชนมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก และรัฐบาล มีความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
ส่วนอาการของผู้ที่ติดเชื้อ จะรุนแรงเหมือนการระบาดที่ผ่านมาหรือไม่นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ยังไม่เห็นสัญญาณที่จะทวีความรุนแรง แต่กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลไม่ได้ประมาท โดยกลุ่มควบคุมโรคได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมั่นใจถึงการเฝ้าระวัง
ส่วนโรคจะแพร่ระบาดและติดต่อกันง่ายเหมือนสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้แพทย์เป็นผู้ลงในรายละเอียด
