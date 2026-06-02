ข่าว

อย.เตือน เครื่องดื่มโสมสกัดสมุนไพรไทยจีน ตราโสมจีนคู่ สวมเลขทะเบียนปลอม

เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 10:40 น.
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผลิตภัณฑ์ตราโสมจีนคู่ จาก เอส อาร์ พี โปรมาร์เก็ตติ้ง โคราช ใช้เลข อย. ของน้ำมะตูม 88% ที่ถูกยกเลิกตั้งแต่ปี 2558 อย. ยืนยันเป็นของปลอม เร่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโสมสกัดสมุนไพรไทยจีน สูตรใหม่ 2 พลัง ตราโสมจีนคู่ หลังพบว่าใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นโดยมิชอบ

เลข อย. เป็นของปลอม ยกเลิกมานานกว่า 10 ปีแล้ว

จากการตรวจสอบของ อย. พบว่าเลขทะเบียน อย. 40-2-03053-2-0001 ที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์นั้น ได้รับอนุญาตในชื่อ “เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำมะตูม 88% ตราโสมคู่” ไม่ใช่เครื่องดื่มโสมสกัดสมุนไพรไทยจีน และที่สำคัญกว่านั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกยกเลิกทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 แล้ว

ผลิตภัณฑ์นี้ระบุผู้ผลิตว่าคือ เอส อาร์ พี โปรมาร์เก็ตติ้ง เลขที่ 99/9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อย. เร่งดำเนินคดี แนะประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อ

ขณะนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเฝ้าระวังการจำหน่ายในท้องตลาดอย่างเข้มข้น

ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai และ Facebook: FDAThai

หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าอาจเป็นอันตราย แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

