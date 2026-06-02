นิวเคลียร์ หรรษา ติดเชื้อ H.pylori ในกระเพาะ ยาแรงจนร่างพัง ประกาศหยุดงานกะทันหัน
แม่ลูกหนึ่งวงการบันเทิงโพสต์เองผ่านไอจี ยืนยันติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ผลข้างเคียงจากยารุนแรงจนร่างกายทรุด ต้องยกเลิก-เลื่อนทุกงานในสัปดาห์นี้
นิวเคลียร์-หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ นักแสดงและแม่ลูกหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @newclear_hansa เปิดเผยว่าป่วยติดเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร และต้องหยุดงานทุกชิ้นในสัปดาห์นี้ทันที
เธอระบุชัดว่าผลข้างเคียงจากยารักษาเชื้อ H. pylori รุนแรงมากจนร่างกายอ่อนเพลีย ยังไม่พร้อมทำงาน
นิวเคลียร์ขอโทษลูกค้า ผู้จัดงาน ทีมงาน และทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกและเลื่อนงานกะทันหันครั้งนี้ พร้อมยอมรับว่าการตัดสินใจหยุดงานไม่ใช่เรื่องง่าย
เธอโพสต์ข้อความทิ้งท้ายว่า “ตอนนี้นิวขอใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายให้กลับมาแข็งแรงก่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ ความห่วงใย และกำลังใจที่ส่งมาให้นิวเสมอนะคะ”
แฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจในโพสต์ดังกล่าว
รู้จัก เอชไพโลไร (H. pylori) คืออะไร
เอชไพโลไร (H. pylori) คือแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในกระเพาะอาหาร สามารถทำให้เกิดแผลในกระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้น รวมถึงอาการปวดท้องเรื้อรัง การรักษาต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับยาลดกรดหลายชนิดพร้อมกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างหนัก เช่น คลื่นไส้ อ่อนเพลีย และเวียนหัว
