ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวอิตาลี ระดับ 6.1 เกิดที่ความลึก 253 กิโลเมตร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
แผ่นดินไหวอิตาลี จังหวัดคอเซนซ่า ชายฝั่งทางตอนใต้ ระดับ 6.1 เกิดที่ความลึก 253 กิโลเมตร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหว ระดับ 6.1 ที่จังหวัดคอเซนซ่า ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอังคาร
โดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์โลกแห่งชาติของประเทศเยอรมนี (GFZ) ระบุว่า แผ่นดินไหวลูกดังกล่าวเกิดขึ้นที่ความลึก 253 กิโลเมตร
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงด้วย แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
