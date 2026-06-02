หนุ่ม กรรชัย รับสงสาร เสนอหอย ปมปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ลั่น ฟังเขาเล่าแล้วของขึ้น

หนุ่ม กรรชัย รับสงสาร เสนอหอย หลังประกาศปิดร้านก๋วยเตี๋ยวและยุติบทบาทการบริหารทั้งหมด ลั่น “ฟังเขาเล่าแล้วของขึ้น”
หลังจากที่ เสนาหอย ออกมาโพสต์คลิปประกาศปิดร้านบัวไหล ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขาเทพรักษ์-วัชรพล และขอแจ้งยุติบทบาทการบริหารและกิจกรรมต่าง ๆ ของร้านทั้งหมด รวมถึงแฟรนไชส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชี้แจงชัดเจนว่าตนเองจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ อีกต่อไป ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด (1 มิ.ย. 69) ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย ได้มีการพูดถึงประเด็นการประกาศปิดร้านก๋วยเตี๋ยวของ เสนาหอย โดยระบุว่า “ดีแล้วพี่หอยที่เลิกทำ ทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำ ผมฟังเรื่องพี่หอยแล้วก็ขึ้นเหมือนกัน รอให้เขาพูดเอง แต่ผมสงสารเขามาก ผมเคยไปกิน สำหรับผม อร่อยไหม ก็อร่อยแหละ แต่ผมไปกินเพราะพี่หอย รอเขาพูดเอง มันอดพูดไม่ได้ พอฟังแล้วมันเดือด เดี๋ยวผมเล่าให้พี่หมวยฟัง”
ขณะที่ในช่วงพักเบรกรายการ พี่หนุ่ม กรรชัย ก็ได้เล่าเรื่องที่รับฟังมาจาก เสนาหอย ให้พิธีกรคู่ขวัญ หมวย อริสรา ฟังด้วยเช่นกัน หลังจากที่กลับเข้ารายการ ดร.หมวย ถึงกับพูดขึ้นมาในรายการว่า “ฟังแล้วก็ขึ้นแทนพี่หอยเหมือนกัน”
งานนี้คงต้องรอการอัปเดตข้อมูล และสาเหตุที่แท้จริงจากปากของ เสนาหอย อีกครั้งว่าจะมีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ หรือออกมาพูดผ่านรายการไหนหรือไม่อย่างไร หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในทันที
อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
