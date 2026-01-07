ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่
ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับรถชนท้ายชาวต่างชาติ แต่ไม่ยอมรับผิด กลับด่าทอ-ข่มขู่เจ้าหน้าที่สายตรวจ ลั่น “ถ้าย้ายมาเป็นนายแล้วเจอกันแน่”
เพจเฟซบุ๊ก “เจ๊ม้อย v+” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ปะทะคารมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่กับชายรายหนึ่งที่อ้างตัวเป็นตำรวจ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สายตรวจได้เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกัน ซึ่งคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ ส่วนอีกฝ่ายเป็นชายอ้างว่าเป็นตำรวจ โดยฝ่ายชาวต่างชาติให้ความร่วมมือในการตรวจสอบใบขับขี่และประกันภัยเป็นอย่างดี แตกต่างจากชายคู่กรณีที่มีท่าทีไม่พอใจและพยายามชวนทะเลาะวิวาทตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่พยายามระงับเหตุและแจ้งว่ารถมีประกันสามารถเคลมซ่อมได้ พร้อมขอดูใบอนุญาตขับขี่ตามขั้นตอน แต่ชายที่อ้างเป็นตำรวจกลับปฏิเสธและยื่นบัตรข้าราชการให้แทน พร้อมด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายว่า “ไอ้เ…ย มึงไม่ต้องมาตรวจสอบกู ไปตรวจสอบมันนู่น รถมันถูกกฎหมายไหม” ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารของชาวต่างชาติพบว่าถูกต้องครบถ้วนทุกอย่าง ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังวิทยุประสานงานแจ้งร้อยเวร ชายรายนี้ได้เดินเข้ามาประชิดตัวพร้อมตะคอกถามชื่อร้อยเวรอย่างก้าวร้าว
สถานการณ์เริ่มบานปลายเมื่อชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจพยายามกดดันให้เจ้าหน้าที่ชี้ว่าชาวต่างชาติเป็นฝ่ายผิด ทั้งที่ตนเองเป็นฝ่ายขับรถชนท้ายชาวต่างชาติ เมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่ยอมทำตามคำสั่ง จึงพูดจาข่มขู่ในลักษณะที่ว่า ถ้าหากตนย้ายมาเป็นเจ้านายแล้วเจอกันแน่นอน ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเปิดกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันตัว
ชายรายดังกล่าวยังคงแสดงพฤติกรรมด่าทอไม่หยุดหย่อน จนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดอารมณ์และมีการโต้เถียงกันตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้นำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
