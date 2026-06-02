“ทองใหม่” ชี้แจงหลังถูก The Shock พักงาน ชี้เนื้อหาข่าวคลาดเคลื่อนมาก ไม่เคยล่อลวง
ทองใหม่ ชี้แจงหลังถูก The Shock พักงาน ชี้เนื้อหาข่าวคลาดเคลื่อนมาก ไม่เคยล่อลวง ยอมรับรู้จักคู่กรณีแต่เคลียร์กันไปแล้ว มีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก The Shock Radio รายการวิทยุเรื่องผีชื่อดังได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า “ประกาศจาก พี่ป๋อง และ บริษัท เดอะช็อค จำกัด เรื่องการพักงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ “ทองใหม่” ในนาม เดอะช็อค ทั้งหมด เนื่องจากกระแสข่าว “นักเล่าเรื่องผีคนดัง” ที่เกิดขึ้น ทำให้หลายฝ่าย เกิดความไม่สบายใจ
ทาง พี่ป๋อง และ บริษัท เดอะช็อค จำกัด จึงมีมติให้ “ทองใหม่” พักงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ เดอะช็อค ทั้งหมด จนกว่า “ความจริงทุกอย่างจะปรากฏ” จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน” นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Mai NTm Fanpage คุณทองใหม่ ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่า “สวัสดีครับ ผมทองใหม่ จากที่มีกระแสข่าวและมีการพาดพิงถึงผม ผมต้องขอโทษพ่อป๋อง (กพล) เดอะช็อคเรดิโอ และสถาบันพรหมญาณพยากรณ์ แล้วขอโทษแฟนคลับทุกท่าน ที่ข่าวนี้มีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ผมขอเรียนตรงนี้ว่า ตั้งแต่เข้าวงการ ตั้งใจปฏิบัติตนให้ดีอยู่ตลอดเวลา ขัดเกลาตัวเอง พยายามเอาศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆ รวมถึงหลักธรรมะที่ผมศึกษามาถ่ายทอด ให้เป็นประโยชน์กับแฟนคลับและผู้ฟังทุกท่าน จะสังเกตว่ามาแทรกอยู่ในเรื่องเล่าเสมอ ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มันสะเทือนวงการจริงๆ และอาจจะกระทบถึงความเชื่อมั่นในตัวผมก็ได้
สำหรับเนื้อหาข่าวนั้นคลาดเคลื่อนไปมาก ถ้ายกเว้นเรื่องส่วนตัว ผมยอมรับว่าเคยมีปัญหากับบุคคลในข่าวจริง แต่มีการเคลียร์กัน แถลงไปแล้วรอบหนึ่ง จบกันไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องหลังจากนั้นแรงจูงใจอีกฝ่ายนึงขึ้นมาทำอะไรแบบนี้เขาต้องทำอะไร ยืนยันว่าเจตนาของตนไม่ต้องการทำให้ใครเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เคยคุกคามบังคับขู่เข็ญใคร ให้มาทำอะไรที่ไม่เต็มใจ
ตอนนี้จากปัญหาส่วนตัวกลายเป็นปัญหาส่วนรวม ผมกลายเป็นบุคคลที่ถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ผมต้องออกมาแถลงเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเอง จะไม่ขอออกมาพาดพิงบุคคลใดทั้งนั้น
แต่รายละเอียดเบื้องลึกเบื้องลัก ที่อาจจะไม่ดีหากถูกเปิดเผยออกมา ฉะนั้นขอไม่ถูดถึงในการแถลงครั้งนี้ แล้วก็สำหรับที่มีข่าวว่าผมใช้โอกาสในความเป็นหมอดู ล่อลวงหรือตักตวงผลประโยชน์จากลูกดวง เรียนตรงนี้ว่าไม่เป็นความจริง
ถ้าใครเคยเป็นลูกดวงจะรู้ว่าจองคิวยากมาก และไม่เคยดูกันแบบ face to face ขนาดวิดีโอคอลยังไม่เคยเลย แต่ว่าถ้ามีบางกรณีคลาสน้ำหอม ถามกันแค่คำถามสองคำถามอาจจะเคย แต่การที่จะมาดูดวงเป็นกิจลักษณะแล้วก็ชักชวนให้ไปทำพิธีกรรม ล่อลวง อันนี้ไกลตัวผมมากจริงๆ ไม่เคยอยู่ในความคิดเลย ใครที่เคยมาดูดวงกับผมขอให้มาช่วยยืนยันด้วย
ส่วนใหญ่แล้วผมจะบอกวิธีการแก้ดวงคือการแก้พฤติกรรมหรือการแก้ไขเหตุการณ์ปัจจุบันมากกว่า การทำพิธีไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น หากไม่ได้แก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้มันลุล่วงไปก่อน ส่วนการทำพิธีกรรมนั้นเป็นการสร้างเสริมกำลังใจ ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีสิริมงคลในชีวิตหรือว่าเป็นการตั้งจิตอธิษฐานให้สำเร็จ
ต้องกราบขออภัยอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะจะกระทบกับความเชื่อใจ แล้วก็ขอเรียนตรงนี้การที่ผมทำอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้ เนื่องจากผมจำเป็นต้องเงินที่ได้มารักษาคุณแม่ ที่ค่อนข้างป่วยหนัก เบาหวานขั้นรุนแรง ต้องตามติดตามทุกวัน ฉะนั้นตรงนี้คือสาเหตุที่ตนลุกขึ้นมาทำเครื่องราง เงินส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทำกองบุญ
แต่มาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเสียก่อน ตนก็ไม่นึกว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรจบไปแล้ว แต่ถูกตีแผ่ออกมาในทางที่เกิดความเสื่อมเสีย ผมก็หวังว่าจะคนที่รู้จักผมจะเชื่อมั่นในตัวผม อย่าเสื่อมศรัทธาในหลักศาสนาและหลักธรรมะ แล้วก็หลักการครูบาอาจา
กราบขออภัยทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอบพระคุณที่ติดตามผมเสมอมา และหวังว่าผมจะได้รับความเป็นธรรม”
