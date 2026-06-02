รฟม. หยุดทดลองวิ่ง Shuttle Bus รถไฟฟ้าสายสีม่วง เหตุวิ่งทับเส้นทาง รถสองแถว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 09:34 น.
รฟม. หยุดทดลองวิ่ง Shuttle Bus รถไฟฟ้าสายสีม่วง เส้นทางสายคลองบางไผ่-แก้วอินทร์ เหตุวิ่งทับเส้นทาง รถสองแถว

จากกรณีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดให้บริการรถโดยสาร MRTA Shuttle Bus 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ – ลานจอดรถ สถานี รฟม. และเส้นทางสถานีคลองบางไผ่ – สถานีตลาดบางใหญ่ – ชอยคลองถนน – ถนนแก้วอินทร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.30 น. เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ทว่าในวันเดียวกันนั้นเอง ผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งในพื้นที่ถ่ายภาพพร้อมรายงานว่า มีรถสองแถว 3 คัน จอดดักหน้ารถบัส รฟม. บริเวณหน้าหมู่บ้านสุขนิเวศน์ 9 คนขับสองแถวลงมาพูดคุยกับคนขับรถบัส จนรถบัสต้องเบี่ยงไปวิ่งตามแนวถนนกาญจนาภิเษกแทน

จนต่อมาเวลา 13.00 น. ขนส่งจังหวัดนนทบุรี ตำรวจ สภ.บางใหญ่ ผู้ประกอบการรถประจำทาง และผู้แทน รฟม. นั่งโต๊ะเจรจากัน หลังกลุ่มรถสองแถวสาย 1030 บ้านใหม่-บางใหญ่ รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องให้รถบัสไฟฟ้าหยุดวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร

ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่กลุ่มคนขับสองแถวเข้าขวางรถบัสนั้นไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใด เพียงต้องการถามเรื่องการวิ่งทับเส้นทาง เพราะก่อนรถบัสจะเริ่มให้บริการ ไม่มีการแจ้งกลุ่มผู้ประกอบการล่วงหน้าเลย จึงอยากนั่งเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน

กลุ่มรถสองแถวดังกล่าวมีรถรวมกันกว่า 60 คัน ส่วนใหญ่เป็นคนนนทบุรี แต่ละวันหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือรายได้เพียง 300 บาทต่อวัน หากมีรถบัสฟรีมาวิ่งทับเส้นทางเดิมอีก คนขับสองแถวก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้

นางเกษราภรณ์ สรจิตต์ประเสริฐ คงเดช หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรี เผยว่า การเดินรถโดยสารในเส้นทางใดก็ตามต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจราจรทางบก (คจร.) จังหวัดนนทบุรีก่อน กลุ่มรถโดยสารที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันล้วนผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานานมาแล้วทั้งสิ้น

ผู้แทนขนส่งจังหวัดระบุด้วยว่า รฟม. นำรถออกวิ่งโดยที่ขนส่งจังหวัดไม่ได้รับแจ้ง และยังไม่ผ่าน คจร.จังหวัด ดังนั้นการเดินรถในวันดังกล่าวจึงยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องระงับทันที โดยขนส่งจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และ รฟม. ตามลำดับขั้นตอนแล้ว

เวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน รฟม. ออกประกาศระงับการทดลองให้บริการ MRTA Shuttle Bus เส้นทางสถานีคลองบางไผ่ – สถานีตลาดบางใหญ่ – ซอยคลองถนน – ถนนแก้วอินทร์ อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเส้นทางต่อไป

ประกาศจาก รฟม.
FB/ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

