The Shock ประกาศพักงาน “ทองใหม่” หลังตกเป็นข่าวฉาว จนกว่าความจริงปรากฎ
The Shock ประกาศพักงาน ทองใหม่ ตกเป็นข่าวฉาว จนกว่าความจริงปรากฎ ภายหลังจากที่ถูกร้องเรียนว่ามีเหยื่อโดนแอบถ่าย-แบล็กเมล
เพจเฟซบุ๊ก The Shock Radio รายการวิทยุเรื่องผีชื่อดังได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า “ประกาศจาก พี่ป๋อง และ บริษัท เดอะช็อค จำกัด เรื่องการพักงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ “ทองใหม่” ในนาม เดอะช็อค ทั้งหมด เนื่องจากกระแสข่าว “นักเล่าเรื่องผีคนดัง” ที่เกิดขึ้น ทำให้หลายฝ่าย เกิดความไม่สบายใจ
ทาง พี่ป๋อง และ บริษัท เดอะช็อค จำกัด จึงมีมติให้ “ทองใหม่” พักงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ เดอะช็อค ทั้งหมด จนกว่า “ความจริงทุกอย่างจะปรากฏ” จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”
ทั้งนี้อ้างอิงจากช่อง 8 ได้รายโพสต์ว่า “ผู้เสียหายร้องข่าวออนไลน์ช่อง8! ถูกนักเล่าเรื่องผีรายการดังข่มขู่แบล็กเมลด้วยภาพลับที่โดนแอบถ่าย หลังถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมหลายใจ แฉพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่ออกสื่อ ขายเครื่องราง รักษาศีล แต่มักมี สัมพันธ์กับลูกดวง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า “ห้องคลอด” เรื่องผี The Ghost คนสงสัย ก๊อปปี้นิยายดัง ของ ภาคินัย?
- แจ็ค เดอะโกสต์ เฉลย คนโทรเล่าเรื่องผี ได้เงินไหม รับโบนัสทะลุล้านวิว
- ประวัติ ป๋อง กพล นักจัดรายการเรื่องเล่าขนหัวลุกแห่ง The Shock
ติดตาม The Thaiger บน Google News: