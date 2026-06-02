ข่าวต่างประเทศ

ทีมนักวิจัยจับมือ เร่งผลิตวัคซีนอีโบลา 3 สูตร สู้สายพันธุ์หายากบุนดิบูจิโอ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 09:42 น.
นักวิจัยจับมือ เร่งผลิตวัคซีนอีโบลา สู้สายพันธุ์หายากบุนดิบูจิโอ ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ หลังมีแนวโน้มว่าอาจจะระบาดเป็นวงกว้างในแอฟริกา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นักวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาวัคซีนใหม่ 3 ชนิดเพื่อรับมือกับเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูจิโอที่แพร่ระบาดในแอฟริกาและคร่าชีวิตประชาชนไปแล้วกว่า 250 ศพ

โดย 3 วัคซีน ประกอบไปด้วย โครงการริเริ่มวัคซีนเอดส์นานาชาติ (IAVI), มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่จับมือกับโมเดอร์นา และ แนวร่วมเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด (CEPI)

ซึ่งการแพร่ระบาดครั้งนี้เริ่มกลายเป็นที่กังวล หลังจากที่มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มากกว่า 1,000 เคส และยืนยันว่าติดเชื้อในประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาแล้ว 9 ราย และอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่หากเชื้อระบาดเป็นวงกว้างขึ้น ซึ่งอาจซ้ำรอยการแพร่ระบาดในแอฟริกาตะวันตกเมื่อช่วงปี 2554-2556 ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 11,000 ศพ

โดยแต่ละวัคซีนมีเป้าหมายเพื่อฝึกให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถจดจำและตรวจจับโครงสร้างชนิดเดียวกันที่อยู่บนผิวของไวรัส ซึ่งเรียกว่า ไกลโคโปรตีนของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูจิโอ (Bundibugyo glycoprotein) อย่างไรก็ตาม วัคซีนแต่ละตัวใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันในการนำเสนอหรือกระตุ้นให้ร่างกายรู้จักโครงสร้างดังกล่าว

ขณะที่นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าหากการผลิควัคซีนในสู้กับบุนดิบูจิโอได้จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อและเพิ่มความแข็งแรงในการเตรียมพร้อมกับการแพร่ระบาดในอนาคต

ข่าวต่างประเทศ

