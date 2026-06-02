ลงทะเบียนประกันสังคม เลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ม.33 ม.39 ม.40 ทำอย่างไร
สำนักงานประกันสังคมเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 69 ก่อนลงคะแนนจริง 27 ก.ย. 69
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2569 โดยเป็นการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม สำคัญคือ ต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง การเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าจะได้ใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ
ผู้มีสิทธิต้องมีสัญชาติไทย และเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันประกาศเลือกตั้ง พร้อมส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในช่วง 6 เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศ กลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่ นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40
วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569
เว็บไซต์ sso.go.th — ใช้ได้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเว็บแยกปุ่มลงทะเบียนไว้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกันตนทุกมาตรา และสถานประกอบการ/นายจ้าง
แอปพลิเคชัน SSO Plus — ใช้ได้เฉพาะผู้ประกันตน ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานจังหวัด หรือสาขา — ใช้ได้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน ตามเวลาทำการ
วิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สำหรับผู้ประกันตน
ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ให้เลือกปุ่ม “ลงทะเบียนเลือกตั้ง สำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา” จากนั้นเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนที่เว็บไซต์กำหนด โดยควรเตรียมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กับระบบประกันสังคม และข้อมูลส่วนตัวให้พร้อม
หลังเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน สถานะผู้ประกันตน และข้อมูลติดต่อ หากระบบเปิดให้เลือกพื้นที่หรือหน่วยเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบให้ตรงกับพื้นที่ที่ต้องการใช้สิทธิ ก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน
เมื่อกดยืนยันแล้ว ควรบันทึกหน้าจอ เก็บหลักฐาน หรือจดข้อความยืนยันจากระบบไว้ เพราะเป็นหลักฐานสำคัญว่าได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว
วิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการ
นายจ้างหรือผู้แทนสถานประกอบการ ให้เลือกปุ่ม “ลงทะเบียนเลือกตั้ง สำหรับสถานประกอบการและนายจ้าง” จากหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม โดยช่องทางนี้ถูกแยกออกจากฝั่งผู้ประกันตนอย่างชัดเจน
ขั้นตอนต่อไปให้เข้าสู่ระบบในฐานะนายจ้างหรือสถานประกอบการตามที่ระบบกำหนด จากนั้นตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ เลขบัญชีนายจ้าง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หากมีหลายสาขาหรือหลายกิจการ ควรเลือกข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากกดยืนยันแล้ว นายจ้างควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกับผู้ประกันตน เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะภายหลัง โดยเฉพาะช่วงใกล้วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือวันเลือกตั้งจริง
ก่อนลงทะเบียนควรตรวจสอบ 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ หนึ่ง สถานะผู้ประกันตนหรือนายจ้างยังถูกต้องในระบบ สอง ข้อมูลบัตรประชาชนหรือข้อมูลสถานประกอบการตรงกับฐานข้อมูลประกันสังคม สาม เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางรับรหัสยืนยันยังใช้งานได้ และสี่ เลือกปุ่มลงทะเบียนให้ตรงกลุ่ม เพราะหน้าเว็บไซต์แยกผู้ประกันตนกับนายจ้างออกจากกัน
หากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตที่เสถียร หรือกลับมาใช้งานในช่วงเวลาที่ระบบไม่หนาแน่น แม้สำนักงานประกันสังคมระบุว่าเว็บไซต์เปิดให้ลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง แต่ระบบออนไลน์อาจมีช่วงปรับปรุงหรือมีผู้ใช้งานจำนวนมากได้
ถ้าลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ ทำอย่างไร
ผู้ประกันตนยังสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ช่องทางนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้น ส่วนนายจ้างและผู้ประกันตนที่ต้องการดำเนินการที่สำนักงาน สามารถไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด หรือสาขา โดยช่วงวันที่ 1–30 มิถุนายน 2569 เปิดทำการเวลา 08.30–16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และช่วงวันที่ 1–15 กรกฎาคม 2569 เปิดเวลา 08.30–16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หากต้องการลงทะเบียนให้เร็วที่สุด ช่องทางเว็บไซต์เหมาะที่สุด เพราะใช้ได้ทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างตลอด 24 ชั่วโมง แต่ต้องเลือกประเภทผู้ใช้งานให้ถูก ตรวจข้อมูลให้ครบ และเก็บหลักฐานหลังยืนยันทุกครั้ง.
ไทม์ไลน์สำคัญเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 2569
|วันที่
|รายการ
|1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2569
|ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
|1 – 15 ก.ค. 2569
|สมัครรับเลือกตั้งเป็นบอร์ด
|10 ส.ค. 2569
|ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
|19 ส.ค. 2569
|ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขประจำตัว
|อาทิตย์ 27 ก.ย. 2569
|วันเลือกตั้ง ลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน
- ประกันสังคม อัปเกรดสิทธิทำฟัน รพ.รัฐ ฟรีไม่จำกัดครั้ง เพิ่มวงเงินฟันปลอม เริ่ม 1 พ.ค.นี้
- จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: