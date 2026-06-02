ถกเดือด รร.สวิส สอนมารยาท นทท.อินเดีย ห่อบุฟเฟต์กลับห้อง สั่งจานเดียวแบ่งกินหลายคน
โซเชียลมีเดียถกเถียงเดือด หลัง โรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองกสตาด ตั้งกฎเข้มงวด ห้ามผู้เข้าพักชาวอินเดีย นำอาหารเช้าออกนอกห้องอาหาร สั่งให้รักษาความสงบ อย่าโหวกเหวกเสียงดัง
ภาพประกาศจากโรงแรม Arc-en-ciel ในเมืองกสตาด ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กำลังถูกส่งต่อบนโซเชียลมีเดีย เอกสารจ่าหน้าถึงกลุ่มผู้เข้าพักชาวอินเดียโดยเฉพาะ เนื้อหาเป็นการชี้แจงกฎระเบียบการเข้าพักหลายข้อ
ผู้จัดการโรงแรมลงชื่อท้ายเอกสาร เรียกร้อง ให้นักท่องเที่ยวอินเดียรักษามารยาทในการรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ทางที่พักอนุญาตให้รับประทานอาหารในพื้นที่เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำอาหารออกไป หากต้องการมื้อกลางวันสามารถสั่งซื้อแบบห่อกลับพร้อมชำระเงินเพิ่มได้ พร้อมขอความร่วมมือให้ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อรักษาความสะอาดของไลน์อาหารสำหรับแขกท่านอื่น
ห้องอาหารมีบริการอาหารกลางวัน อาหารเย็น พร้อมเมนูมังสวิรัติ หากมีการแบ่งปันอาหารจานเดียวสำหรับ 2 คนขึ้นไป จะคิดค่าบริการเพิ่ม 5 ฟรังก์สวิสต่อคนสำหรับค่าบริการ ค่าจาน รวมถึงคิดค่าเครื่องดื่มเพิ่มอีก 1 ฟรังก์สวิส
ประกาศเน้นย้ำเรื่องการรักษาความสงบ เนื่องจากมีผู้เข้าพักจากทั่วโลก ขอให้ชาวอินเดียงดส่งเสียงดังบริเวณทางเดิน งดพูดคุยเสียงดังที่ระเบียงห้องพัก เวลาให้บริการแผนกต้อนรับกำหนดไว้ระหว่าง 07.00 ถึง 22.30 น. ช่วงกลางคืนจะรับเฉพาะสายฉุกเฉินเท่านั้น รูมเซอร์วิสให้บริการถึง 22.00 น.
ฮาร์ช โกเอนกา นักธุรกิจชาวอินเดียเป็นผู้นำภาพเอกสารมาเผยแพร่บนเอ็กซ์ พร้อมแสดงความตกใจที่เห็นการเลือกปฏิบัติกับคนสัญชาติเดียวอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบางส่วนมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ
ชาวอินเดียจำนวนหนึ่งยอมรับว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมเสียหาย การเดินทางไปต่างประเทศจึงควรระมัดระวังเรื่องมารยาทเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเหมารวม
