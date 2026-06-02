ข่าว

อินฟลูสาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิดสงครามโลกครั้งที่ 2 รู้เท่าไม่ถึงการณ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 11:03 น.
124

อินฟลูสาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สังขละบุรี รับรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้ว่าจุดเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และความสูญเสีย

จากกรณีที่เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ ได้รายงานว่ามีอินฟลูเอ็นเซอร์ รถลงไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่สถานีรถไฟสายมรณะ สังขละบุรี สถานีนิเถะ สังขละบุรี สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่และ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้เรียกตัวอินฟลูเอ็นเซอร์กลุ่มดังกล่าวเข้ามาชี้แจงใน 7 วันนั้น

ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kittiya Menaruji ได้โพสต์คลิปแถลงถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “สวัสดีค่ะ เตี้ยมนะคะ

หนูขอใช้พื้นที่นี้เป็นสื่อกลางในการกล่าวคำขอโทษต่อพี่น้องชาวสังขละบุรี ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

หนูขอน้อมรับผิดและขออภัยอย่างจริงใจต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเอง รวมถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ หลังจากได้รับทราบข้อมูลและประวัติความเป็นมาของสถานที่แล้ว หนูรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดเป็นอย่างมากที่การกระทำของหนูได้สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสูญเสียและความทรงจำอันสำคัญของผู้คนในพื้นที่

ในวันดังกล่าว หนูและเพื่อนๆ เดินทางมายังสังขละบุรีเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเกาะสะเดิ่งเพื่อสร้างหลังคาโรงเรียนให้กับน้องๆ ระหว่างทางได้แวะบริเวณสะพานรันตีเพื่อขับรถและถ่ายภาพ โดยในขณะนั้นหนูไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลุมระเบิดและประวัติศาสตร์ความสูญเสียในช่วงสงคราม จึงได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไป

แม้การกระทำดังกล่าวจะไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดี แต่หนูตระหนักดีว่าความไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้างต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ หนูขอน้อมรับทุกคำตักเตือน ทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ และขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้หนูได้ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ ความสูญเสีย และความรู้สึกของผู้คนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น หนูจะนำข้อผิดพลาดครั้งนี้ไปปรับปรุงตนเอง ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้น และระมัดระวังการกระทำของตนเองให้มากกว่านี้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ หนูขอกราบขออภัยพี่น้องชาวสังขละบุรี ผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในอดีต ตลอดจนทุกท่านที่รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากใจจริงอีกครั้งค่ะ ขอโทษจากใจอีกครั้งค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับตาโหนกระแส &quot;หลอนหลังไมค์&quot; นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว ข่าว

จับตาโหนกระแส “หลอนหลังไมค์” นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว

1 นาที ที่แล้ว
คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน ข่าวอาชญากรรม

คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “สุรพล” นั่งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯ กทม.

11 นาที ที่แล้ว
ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์ เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์

25 นาที ที่แล้ว
คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ ข่าวต่างประเทศ

คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

32 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ทองใหม่ หรือ ใหม่เบบี้เฟซ นักเล่าเรื่องผีคนดัง บันเทิง

ประวัติ คุณทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ขนหัวลุก ผ่านรายการสยองขวัญยอดนิยม

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา เผยแพร่กล้องวงจรปิดด่านคลองลึก 24 ชั่วโมง โต้กระแสข่าวเปิดด่าน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึก! เจอระเบิดหน้าธนาคาร สาขาบางขุนนนท์ เข้าเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด &quot;สถานีนิเถะ&quot; สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข่าว

สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด “สถานีนิเถะ” สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมสหรัฐฯ ออกกฎใหม่ ห้ามนักข่าวเข้าห้องสื่อ จำกัดการรายงานเรื่องทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ดีเจเต้ย เล่าครั้งแรก ถูกชวนกินตับหมู่-มีผู้ชายรอรุม จนตัดสินใจออกจากโครงการหนึ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พบร่างน้ององุ่นแล้ว หลังหายจากบ้านที่สังขละบุรี 2 วัน ตำรวจเร่งสอบชายต้องสงสัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเหี้ยม! นักธุรกิจจีน ถูกแก๊งโหดอุ้มฆ่า รีดค่าไถ่ 2 ล้านดอลลาร์ กลางพนมเปญ ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม! นักธุรกิจจีน ถูกแก๊งโหดอุ้มฆ่า รีดค่าไถ่ 2 ล้านดอลลาร์ กลางพนมเปญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คมนาคม ชงโอนรวมรถไฟฟ้าทุกสี เคาะราคา 17-45 บาท ลั่นทันปี 70 แน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เว็บไซต์คำนวณ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ใช้งานฟรี ไม่ต้องนั่งคิดเองให้ปวดหัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อินฟลูสาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิดสงครามโลกครั้งที่ 2 รู้เท่าไม่ถึงการณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว เผยบทสนทนา เสนาหอย หลังประกาศยุติบทบาทร้านก๋วยเตี๋ยว บันเทิง

ทนายแก้ว เผยบทสนทนา เสนาหอย หลังประกาศยุติบทบาทร้านก๋วยเตี๋ยว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สาธารณสุข เผยไทยเจอโควิดสายพันธุ์ใหม่ NB.1.8.1 จริง ขออย่าตื่นตระหนก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย.เตือน เครื่องดื่มโสมสกัดสมุนไพรไทยจีน ตราโสมจีนคู่ สวมเลขทะเบียนปลอม ข่าว

อย.เตือน เครื่องดื่มโสมสกัดสมุนไพรไทยจีน ตราโสมจีนคู่ สวมเลขทะเบียนปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาชง ครม. รื้อเกณฑ์ &quot;บัตรคนจน&quot; รวมกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน รับ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; ข่าวการเมือง

จับตาชง ครม. รื้อเกณฑ์ “บัตรคนจน” รวมกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน รับ “ไทยช่วยไทยพลัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กองทัพไทยซัด “จิรัฏฐ์” หยุดบิดเบือนข้อมูล ยันไม่อยู่เหนือกฎหมาย จี้เอาเวลาไปสู้คดีหนีทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวอิตาลี ระดับ 6.1 เกิดที่ความลึก 253 กิโลเมตร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนประกันสังคมเลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ทำอย่างไร เช็กสิทธิที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนประกันสังคม เลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ม.33 ม.39 ม.40 ทำอย่างไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตัวได้แล้ว “น็อต” ผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำพะเยา ปิดปฎิบัติการณ์ใน 24 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจารณ์ยับ! ผู้ช่วยพยาบาล ซดเหล้า เต้นยั่วโชว์กลีบ-แก้มก้น ถ่ายคอนเทนต์ขณะดูแลผู้ป่วย ข่าว

วิจารณ์ยับ! ผู้ช่วยพยาบาล ซดเหล้า เต้นยั่วโชว์กลีบ-แก้มก้น ถ่ายคอนเทนต์ขณะดูแลผู้ป่วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 11:03 น.
124
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569

พรรคประชาชน เปิดตัว “สุรพล” นั่งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์

ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
Back to top button