อินฟลูสาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิดสงครามโลกครั้งที่ 2 รู้เท่าไม่ถึงการณ์
อินฟลูสาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สังขละบุรี รับรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รู้ว่าจุดเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และความสูญเสีย
จากกรณีที่เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ ได้รายงานว่ามีอินฟลูเอ็นเซอร์ รถลงไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่สถานีรถไฟสายมรณะ สังขละบุรี สถานีนิเถะ สังขละบุรี สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่และ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้เรียกตัวอินฟลูเอ็นเซอร์กลุ่มดังกล่าวเข้ามาชี้แจงใน 7 วันนั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kittiya Menaruji ได้โพสต์คลิปแถลงถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “สวัสดีค่ะ เตี้ยมนะคะ
หนูขอใช้พื้นที่นี้เป็นสื่อกลางในการกล่าวคำขอโทษต่อพี่น้องชาวสังขละบุรี ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
หนูขอน้อมรับผิดและขออภัยอย่างจริงใจต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเอง รวมถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ หลังจากได้รับทราบข้อมูลและประวัติความเป็นมาของสถานที่แล้ว หนูรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดเป็นอย่างมากที่การกระทำของหนูได้สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสูญเสียและความทรงจำอันสำคัญของผู้คนในพื้นที่
ในวันดังกล่าว หนูและเพื่อนๆ เดินทางมายังสังขละบุรีเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเกาะสะเดิ่งเพื่อสร้างหลังคาโรงเรียนให้กับน้องๆ ระหว่างทางได้แวะบริเวณสะพานรันตีเพื่อขับรถและถ่ายภาพ โดยในขณะนั้นหนูไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลุมระเบิดและประวัติศาสตร์ความสูญเสียในช่วงสงคราม จึงได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไป
แม้การกระทำดังกล่าวจะไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดี แต่หนูตระหนักดีว่าความไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้างต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ หนูขอน้อมรับทุกคำตักเตือน ทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ และขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้หนูได้ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ ความสูญเสีย และความรู้สึกของผู้คนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น หนูจะนำข้อผิดพลาดครั้งนี้ไปปรับปรุงตนเอง ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบมากขึ้น และระมัดระวังการกระทำของตนเองให้มากกว่านี้ในอนาคต
สุดท้ายนี้ หนูขอกราบขออภัยพี่น้องชาวสังขละบุรี ผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในอดีต ตลอดจนทุกท่านที่รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากใจจริงอีกครั้งค่ะ ขอโทษจากใจอีกครั้งค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เรียกตัวคนขับรถลงหลุมระเบิด สงครามโลกครั้งที่ 2
- คนไทยวิจารณ์ยับ คลิปนักท่องเที่ยว ขับรถลงหาดเลพัง สุดท้ายติดหล่มทราย ไปไม่รอด
- ควายลงทะเล กระบะต่างชาติคะนอง ขับลงหาดไม้ขาว ติดหล่ม วอน จนท.จัดการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: