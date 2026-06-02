เว็บไซต์คำนวณ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ใช้งานฟรี ไม่ต้องนั่งคิดเองให้ปวดหัว
เว็บไซต์ thai6040.lovable.app ช่วยคำนวณว่ารัฐจ่ายกี่บาท เราจ่ายกี่บาท พร้อมติดตามวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
มีคนทำเว็บคำนวณยอดแบ่งจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้แล้ว ใช้งานฟรี ไม่ต้องนั่งคิดเองให้ปวดหัว วิธีใช้ง่ายมาก เข้าเว็บ thai6040.lovable.app กรอกราคาสินค้า ระบบจะคำนวณทันทีว่ารัฐจ่ายเท่าไร และเราต้องจ่ายส่วนต่างเท่าไร
ทดสอบจริง : ซื้อสินค้า 35 บาท
ทีมงาน The Thaiger ลองกรอกยอด 35 บาท ผลที่ได้คือ รัฐออกให้ 60% คิดเป็น 21 บาท ส่วนเราจ่าย 40% ที่ 14 บาท
ติดตามวงเงินรายเดือนได้ด้วย
นอกจากนี้เว็บไซต์ thai6040.lovable.app ยังมีฟีเจอร์ช่วยติดตามว่าใช้วงเงินไปแล้วเท่าไรในเดือนนี้ เช่น ถ้าใช้เงินรัฐไปแล้ว 50 บาท ระบบจะแสดงว่ายังเหลืออีก 950 บาท จากสิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือน
ทดลองใช้ได้ที่: https://thai6040.lovable.app
