ทนายแก้ว เผยบทสนทนา เสนาหอย หลังประกาศยุติบทบาทร้านก๋วยเตี๋ยว รับรู้ถึงความรักและความสุขในการทำร้านนี้ตั้งแต่วันแรก
หลังจากที่ เสนาหอย ออกมาโพสต์คลิปประกาศปิดร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ สาขาหลักเทพรักษ์-วัชรพล และยุติบทบาทการบริหารที่เกี่ยวข้องกับร้านทั้งหมด กระทั่ง หนุ่ม กรรชัย และ หมวย อริสรา ได้ฟังเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังจาก เสนาหอย แล้วถึงกับของขึ้นกันเลยทีเดียว คาดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ไม่โอเคที่ทำให้นักแสดงดังยอมถอยจากร้านที่ตัวเองรัก ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
หนุ่ม กรรชัย รับสงสาร เสนาหอย ปมปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ลั่น ฟังเขาเล่าแล้วของขึ้น
ล่าสุด ทนายแก้ว เกิดผล ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึง เสนาหอย หลังได้มีการติดต่อพูดคุยกันถึงประเด็นการปิดร้านกะทันหัน ทนายแก้ว เผยบทสนทนากับ เสนอหอย ระบุว่า
“เมื่อกี้ได้โทรคุยกับพี่ #เสนาหอย พี่หอยระบายยาวเลย!! บอกเลยตอนแรกผมเป็นคนช่วยดูกฏหมาย/บัญชี และทุกครั้งที่ได้ไปกิน ผมไปกินหลายครั้ง หรือผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ ก็จะเห็นพี่หอย อยู่ร้านตลอด พี่หอยบอกว่า…แก้ว..พี่ไป/พี่ทำก็เพราะพี่รักร้านนี้มาก พี่ตั้งใจใส่ใจทุกอย่าง พี่ยอมตื่นแต่เช้าทุกวัน และทุกครั้งที่ผมเห็นพี่หอยอยู่หน้าร้าน ถ่ายรูปกับลูกค้า รอ..บอกคิวลูกค้า บอกเลยว่าพี่หอยมีความสุขและเต็มที่มาก ๆ ๆ ไปร้านทุกวัน แต่มาถึงวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เลิกเถอะทำไปก็ไม่สบายใจ ผมเป็นกำลังใจให้พี่หอยเสมอ #ทนายแก้ว #บทเรียนราคาแพง #ปัญหาหุ้นส่วนเป็นปัญหาโลกแตก สู้ครับพี่ #เพื่อน ๆ เป็นกำลังใจ”
อ้างอิงจาก : FB ทนายแก้ว
