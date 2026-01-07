ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เบิร์นลี่ย์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69



7 มกราคม 2569 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เทิร์ฟ มัวร์ เบิร์นลี่ย์ พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบิร์นลี่ย์ VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เบิร์นลี่ย์ VS แมนยู
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เทิร์ฟ มัวร์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล เบิร์นลี่ย์ – แมนยู

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะไม่มีชื่อของ จอช คัลเลน, เซกี้ อัมดูนี่, จอร์แดน เบเยอร์, คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ และ อีน็อค อักเย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ไลล์ ฟอสเตอร์, อักเซล ตวนเซเบ้ และ ฮันนิบาล เมจบรี้ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โจ วอร์รอลล์ กับ ซีอาน เฟลมมิ่ง

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมกองหลัง 4 คน ไคล์ วอล์คเกอร์, ยัลมาร์ เอคดัล, มักซิม เอสเตฟ, ลูคัส ปิแรส แดนกลางเป็น เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ฟลอเรนติโน่, จอช ลอเรนต์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์, อาร์มันโด้ โบรย่า และ ไจดอน แอนโธนี่

Credit : Burnley Football Club

แมนฯ ยูไนเต็ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือชั่วคราว ดาร์เรน เฟลตเชอร์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ แต่ยังต้องเช็คความฟิตของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส, เมสัน เมาท์, แฮร์รี่ แม็คไกว์, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ และ ค็อบบี้ เมนู

อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะยังไม่มีชื่อของ ไบรอัน เอ็มเบอโม่, อาหมัด ดิยัลโล่ และ นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมแนวรับ 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, อายเดน เฮเว่น, ลิซานโดน มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบิร์นลี่ย์ VS แมนยู

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 30/08/25 แมนยู 3-2 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/04/24 แมนยู 1-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/23 เบิร์นลี่ย์ 0-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/22 แมนยู 2-0 เบิร์นลี่ย์ (คาราบาว คัพ)
  • 08/02/22 เบิร์นลี่ย์ 1-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์

  • 03/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 แพ้ ฟูแล่ม 2-3 (พรีเมียร์ลีก)

แมนยู

  • 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Burnley Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์ (4-3-3) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – ไคล์ วอล์คเกอร์, ยัลมาร์ เอคดัล, มักซิม เอสเตฟ, ลูคัส ปิแรส – เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ฟลอเรนติโน่, จอช ลอเรนต์ – มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์, อาร์มันโด้ โบรย่า, ไจดอน แอนโธนี่

แมนยู (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, อายเดน เฮเว่น, ลิซานโดน มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส – พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เบิร์นลี่ย์ 1-2 แมนยู

 









ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

