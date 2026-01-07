เด็กจีนวัย 17 ถูกหลอกทำงานบังหน้า โดนขังในฐานสแกมกัมพูชา
แฉขบวนการค้ามนุษย์กัมพูชาลวงผู้เยาว์จีนทำงานร้านบุหรี่ไฟฟ้า ก่อนจับส่งโรงงานสแกมขนาดใหญ่บนทางหลวงหมายเลข 72 ล่าสุดแก๊งคนร้ายไหวตัวทัน ย้ายเหยื่อหนีหลังครอบครัวประกาศตามหา
ดูเหมือนว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชายังคงทวีความรุนแรง ล่าสุดเพจ Drama-addict และ รู้ทันจีน Plus One ได้ร่วมกันเปิดเผยเรื่องราวสุดสลดของ ฉิน โม่หัง (秦某航) ผู้เยาว์ชาวจีนอายุเพียง 17 ปี ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้
จุดเริ่มต้น งานบังหน้าและคำลวง
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ฉิน โม่หัง ถูกหลอกให้เดินทางไปทำงานที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา โดยกลุ่มมิจฉาชีพอ้างว่าจะให้ไปทำงานในร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งในช่วงแรกครอบครัวที่ประเทศจีนหลงเชื่อว่าเป็นเพียงการหางานทำทั่วไปตามปกติ
ในเวลาต่อมา ครอบครัวได้รับข้อมูลที่น่าตกใจว่าเด็กชายรายนี้ไม่ได้ทำงานตามที่ตกลงไว้ แต่กลับถูกกักขังอยู่ใน โซนที่ 7 ของเมืองสีหนุวิลล์ (เขตวิลล่า โซน C อาคาร 20) ซึ่งเป็นแหล่งรวมกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ เมื่อข่าวการตามหาเริ่มแพร่กระจายออกไป กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ไหวตัวทันและรีบย้ายตัวฉิน โม่หัง ออกจากพื้นที่ดังกล่าวทันที เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ทำให้การติดตามตัวทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น
พิกัดล่าสุดและเสียงวิงวอนจากครอบครัว
ข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่า ปัจจุบันเด็กชายอาจถูกขายต่อหรือย้ายไปยังโรงงานสแกมบน ทางหลวงหมายเลข 72 ในกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมขนาดใหญ่ที่มีผู้คนถูกกักขังอยู่นับหมื่นคน และถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของขบวนการสแกมข้ามชาติ
ขณะนี้ครอบครัวกำลังตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างหนัก และได้ออกมาวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับ ฉิน โม่หัง ให้ช่วยแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มผู้ควบคุมตัวเมตตาปล่อยตัวเด็กกลับสู่ครอบครัว เนื่องจากเหยื่อยังเป็นเพียงผู้เยาว์อายุเพียง 17 ปีเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อนอกตีข่าว “แอนเจลินา โจลี” เตรียมโบกมือลาสหรัฐ ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่กัมพูชา
- มาลี โสเจียตา แถลงเหตุระเบิดที่ช่องบก เกิดจากกองขยะ ทำทหารเขมรเจ็บ 2 นาย
- กัมพูชาโร่ฟ้อง UN! ประณามทหารไทย ทำลายบ้านเรือน-ยึดทรัพย์สินชายแดน
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: