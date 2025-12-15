ข่าวต่างประเทศ

เศร้า! อินฟลูฯ สาววัย 33 เจ้าแม่ศัลยกรรม พลัดตกคอนโดหรูที่ภูเก็ต

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 09:45 น.
984

ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของเดนิส อิวอนน์ จาร์วิส กอนโกร่า (Denise Ivonne Jarvis Gongora) หรือ แมรี แม็กดาลีน (Mary Magdalene) อินฟลูเอนเซอร์เม็กซิกัน-แคนาดา ผู้มีผู้ติดตามกว่า 400,000 คน หลังเธอพลัดตกจากอพาร์ตเมนต์ชั้น 9 ที่ป่าตอง ภูเก็ต หนึ่งวันหลังโพสต์ข้อความสุดท้ายที่น่าสะเทือนใจ

สื่อต่างประเทศยืนยันเหตุสลดของเดนิส อิวอนน์ จาร์วิส กอนโกร่า (Denise Ivonne Jarvis Gongora) อินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกัน-แคนาดา อายุ 33 ปี ซึ่งใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่า แมรี แม็กดาลีน “Mary Magdalene” ซึ่งเธอได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2025 ที่ผ่านมา หลังจากพลัดตกลงมาจากอพาร์ตเมนต์หรูความสูง 9 ชั้น ในย่านป่าตอง จ.ภูเก็ต ของประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ของอพาร์ตเมนต์พบร่างของอินฟลูฯ สาวรายนี้ที่บริเวณลานจอดรถของอาคาร เมื่อเวลา 13.50 น. ของวันอังคารที่ผ่านมา ตามรายงานของ The Phucket News โดยพ.ต.ต.ชาญณรงค์ ประคองเกื้อ สารวัตรสอบสวน สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ยืนยันว่า ตำรวจและครอบครัวได้ยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตกับเดลีเมล์ (Daily Mail) แล้ว

“กอนโกร่า” มีผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คน ในบัญชี อินสตราแกม เธอเป็นที่รู้จักอย่างมากจากการทำศัลยกรรมความงามอย่างพิถีพิถันและครอบคลุมทั่วร่างกาย ทั้งการทำจมูก การเอาไขมันกระพุ้งแก้มออก การยกคิ้ว การเสริมสะโพกและหน้าอก รวมถึงการทำวีเนียร์ นอกจากนี้ เธอยังมีรอยสักมากมายที่ปกคลุมทั้งใบหน้าและร่างกาย นอกจากงานคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ใน OnlyFans แล้ว เธอยังโพสต์ภาพวาดแนวประสาทหลอนที่ประณีตของเธอทางออนไลน์ด้วย

หนึ่งวันก่อนที่เธอจะพลัดตกลงมาเสียชีวิต ในวันที่ 8 ธันวาคม กอนโกร่าได้โพสต์ข้อความสุดท้ายที่สร้างความสะเทือนใจลงในบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอ เป็นภาพนิ่ง 2 ภาพ จากฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่อง เดอะทรูแมนโชว์ (The Truman Show) พร้อมข้อความที่ตัวละครในเรื่องกล่าวไว้ว่า “And in case I don’t see ya, good afternoon, good evening and good night.” (และเผื่อว่าฉันจะไม่ได้พบคุณอีก สวัสดีตอนบ่าย สวัสดีตอนเย็น และราตรีสวัสดิ์) นอกจากนี้ ในภาพชุดเดียวกันนั้น Gongora ยังได้โพสต์ภาพวัยเด็กที่ดูเบลอ ๆ ของเธอเองด้วย

ภาพ IG @1800leavemaryalone

The Phucket News รายงานว่า ตำรวจยังคงสืบสวนหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่นำไปสู่การเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

พนักงานของคอนโดได้แจ้งกับตำรวจ ณ ที่เกิดเหตุว่า อินฟลูฯ สาวมีกำหนดเช็กเอาต์ออกจากอพาร์ตเมนต์ในวันที่ 10 ธ.ค. ซึ่งเป็นหนึ่งวันหลังจากการเสียชีวิตของเธอ และเจ้าหน้าที่สืบสวนยังพบรองเท้าแตะคู่หนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นของกอนโกร่าถูกวางทิ้งไว้บนชั้น 9 ของอาคารดังกล่าว

อิวาน น้องชายของกอนโกร่าได้โพสต์เรื่องราวอันสะเทือนใจลงใของนไอจีสตอรี่ โดยแชร์ชุดภาพถ่ายและวิดีโอต่าง ๆ ที่เขาเคยอยู่กับพี่สาวตลอดช่วงชีวิตของเธอ รวมถึงข้อความไว้อาลัยถึงดาราอินเทอร์เน็ตผู้ล่วงลับ

“พี่เป็นคนตลกและสร้างสรรค์มากเกินกว่าที่ผมจะเป็นได้เสมอ ผมรักพี่มากเกินกว่าคำพูดจะบรรยายได้ พี่คือโลกทั้งใบของผม ผมหวังว่าสิ่งต่าง ๆ จะไม่เป็นแบบนี้ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง ผมรักพี่สาว”.

ที่มา : People

ภาพ IG @1800leavemaryalone

 

ภาพ IG @1800leavemaryalone
ภาพ IG @1800leavemaryalone

