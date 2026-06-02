กองทัพไทยซัด “จิรัฏฐ์” หยุดบิดเบือนข้อมูล ยันไม่อยู่เหนือกฎหมาย จี้เอาเวลาไปสู้คดีหนีทหาร
โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยโต้กลับ ส.ส.จิรัฏฐ์ หลังวิจารณ์ พ.ร.บ.กลาโหม ชี้ควรเอาเวลาไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ปมเอกสารเกณฑ์ทหารในชั้นศาล ดีกว่านำเรื่องความมั่นคงมาสร้างความแตกแยกเพื่อหวังผลทางการเมือง
พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงกรณีนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วิจารณ์การบริหารงานของกองทัพตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 นายจิรัฏฐ์ใช้คำพูดว่า “กองทัพอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กองทัพอยู่เหนือกฎหมาย”
โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่า การแสดงความเห็นด้านความมั่นคงควรอยู่บนข้อเท็จจริง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องคำนึงถึงความเชื่อมั่นของประเทศชาติ ปัจจุบันนายจิรัฏฐ์กำลังต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษาคดีใช้เอกสารราชการปลอมเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ควรให้ความสำคัญกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรม มากกว่านำเสนอข้อมูลก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
การนำเสนอข้อมูลบิดเบือนเพื่อหวังผลทางการเมืองอาจทำให้สังคมแตกแยก บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อสถาบัน การออกมาโจมตีกองทัพต่อเนื่องช่วงคดีความยังอยู่ระหว่างพิจารณา สังคมอาจมองว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากคดีของตัวเอง
ส่วนข้อกล่าวหากองทัพอยู่เหนือกฎหมายนั้น ยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจทุกด้านอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย กองทัพทำงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล รวมถึงการตรวจสอบของรัฐสภา ไม่อาจกล่าวได้ว่าทำงานปราศจากการควบคุม
กองทัพเคารพสิทธิการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย เห็นว่าการวิจารณ์ด้านความมั่นคงควรมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สังคมย่อมตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของคนที่ศาลเคยตัดสินลงโทษคดีใช้เอกสารราชการปลอม บุคคลนี้พยายามวิจารณ์องค์กรที่ตนเคยหลีกเลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมาย
ขอให้ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่นำประเด็นความมั่นคงมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง แนะนำให้นายจิรัฏฐ์เอาเวลาไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการอุทธรณ์ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าสร้างความขัดแย้ง กองทัพจะยังคงปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมต่อไป
อ้างอิงจาก: Wassana Nanuam
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร
- กัมพูชากุเรื่อง จับทหารไทยหนีทหารได้ 2 นาย พบที่แท้เป็นทหารเขมร
- จบที่คุก “พระเอกดัง” จ่าย 1 ล้านหนีทหาร จ้างกระทืบแท็กซี่ แฉ 15 ดาราดังยัดเงินใต้โต๊ะ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: