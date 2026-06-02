ข่าวการเมือง

กองทัพไทยซัด “จิรัฏฐ์” หยุดบิดเบือนข้อมูล ยันไม่อยู่เหนือกฎหมาย จี้เอาเวลาไปสู้คดีหนีทหาร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 10:32 น.
71

โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยโต้กลับ ส.ส.จิรัฏฐ์ หลังวิจารณ์ พ.ร.บ.กลาโหม ชี้ควรเอาเวลาไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ปมเอกสารเกณฑ์ทหารในชั้นศาล ดีกว่านำเรื่องความมั่นคงมาสร้างความแตกแยกเพื่อหวังผลทางการเมือง

พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงกรณีนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วิจารณ์การบริหารงานของกองทัพตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 นายจิรัฏฐ์ใช้คำพูดว่า “กองทัพอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กองทัพอยู่เหนือกฎหมาย”

โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่า การแสดงความเห็นด้านความมั่นคงควรอยู่บนข้อเท็จจริง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องคำนึงถึงความเชื่อมั่นของประเทศชาติ ปัจจุบันนายจิรัฏฐ์กำลังต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษาคดีใช้เอกสารราชการปลอมเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ควรให้ความสำคัญกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรม มากกว่านำเสนอข้อมูลก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

การนำเสนอข้อมูลบิดเบือนเพื่อหวังผลทางการเมืองอาจทำให้สังคมแตกแยก บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อสถาบัน การออกมาโจมตีกองทัพต่อเนื่องช่วงคดีความยังอยู่ระหว่างพิจารณา สังคมอาจมองว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากคดีของตัวเอง

ส่วนข้อกล่าวหากองทัพอยู่เหนือกฎหมายนั้น ยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจทุกด้านอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย กองทัพทำงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล รวมถึงการตรวจสอบของรัฐสภา ไม่อาจกล่าวได้ว่าทำงานปราศจากการควบคุม

กองทัพเคารพสิทธิการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย เห็นว่าการวิจารณ์ด้านความมั่นคงควรมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สังคมย่อมตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของคนที่ศาลเคยตัดสินลงโทษคดีใช้เอกสารราชการปลอม บุคคลนี้พยายามวิจารณ์องค์กรที่ตนเคยหลีกเลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมาย

ขอให้ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่นำประเด็นความมั่นคงมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง แนะนำให้นายจิรัฏฐ์เอาเวลาไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการอุทธรณ์ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าสร้างความขัดแย้ง กองทัพจะยังคงปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมต่อไป

อ้างอิงจาก: Wassana Nanuam

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับตาโหนกระแส &quot;หลอนหลังไมค์&quot; นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว ข่าว

จับตาโหนกระแส “หลอนหลังไมค์” นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว

21 วินาที ที่แล้ว
คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน ข่าวอาชญากรรม

คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “สุรพล” นั่งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯ กทม.

10 นาที ที่แล้ว
ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์ เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์

25 นาที ที่แล้ว
คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ ข่าวต่างประเทศ

คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

31 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ทองใหม่ หรือ ใหม่เบบี้เฟซ นักเล่าเรื่องผีคนดัง บันเทิง

ประวัติ คุณทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ขนหัวลุก ผ่านรายการสยองขวัญยอดนิยม

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา เผยแพร่กล้องวงจรปิดด่านคลองลึก 24 ชั่วโมง โต้กระแสข่าวเปิดด่าน

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึก! เจอระเบิดหน้าธนาคาร สาขาบางขุนนนท์ เข้าเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด &quot;สถานีนิเถะ&quot; สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข่าว

สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด “สถานีนิเถะ” สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมสหรัฐฯ ออกกฎใหม่ ห้ามนักข่าวเข้าห้องสื่อ จำกัดการรายงานเรื่องทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! ดีเจเต้ย เล่าครั้งแรก ถูกชวนกินตับหมู่-มีผู้ชายรอรุม จนตัดสินใจออกจากโครงการหนึ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พบร่างน้ององุ่นแล้ว หลังหายจากบ้านที่สังขละบุรี 2 วัน ตำรวจเร่งสอบชายต้องสงสัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเหี้ยม! นักธุรกิจจีน ถูกแก๊งโหดอุ้มฆ่า รีดค่าไถ่ 2 ล้านดอลลาร์ กลางพนมเปญ ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม! นักธุรกิจจีน ถูกแก๊งโหดอุ้มฆ่า รีดค่าไถ่ 2 ล้านดอลลาร์ กลางพนมเปญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คมนาคม ชงโอนรวมรถไฟฟ้าทุกสี เคาะราคา 17-45 บาท ลั่นทันปี 70 แน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เว็บไซต์คำนวณ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ใช้งานฟรี ไม่ต้องนั่งคิดเองให้ปวดหัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อินฟลูสาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิดสงครามโลกครั้งที่ 2 รู้เท่าไม่ถึงการณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว เผยบทสนทนา เสนาหอย หลังประกาศยุติบทบาทร้านก๋วยเตี๋ยว บันเทิง

ทนายแก้ว เผยบทสนทนา เสนาหอย หลังประกาศยุติบทบาทร้านก๋วยเตี๋ยว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สาธารณสุข เผยไทยเจอโควิดสายพันธุ์ใหม่ NB.1.8.1 จริง ขออย่าตื่นตระหนก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย.เตือน เครื่องดื่มโสมสกัดสมุนไพรไทยจีน ตราโสมจีนคู่ สวมเลขทะเบียนปลอม ข่าว

อย.เตือน เครื่องดื่มโสมสกัดสมุนไพรไทยจีน ตราโสมจีนคู่ สวมเลขทะเบียนปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาชง ครม. รื้อเกณฑ์ &quot;บัตรคนจน&quot; รวมกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน รับ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; ข่าวการเมือง

จับตาชง ครม. รื้อเกณฑ์ “บัตรคนจน” รวมกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน รับ “ไทยช่วยไทยพลัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กองทัพไทยซัด “จิรัฏฐ์” หยุดบิดเบือนข้อมูล ยันไม่อยู่เหนือกฎหมาย จี้เอาเวลาไปสู้คดีหนีทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวอิตาลี ระดับ 6.1 เกิดที่ความลึก 253 กิโลเมตร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนประกันสังคมเลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ทำอย่างไร เช็กสิทธิที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนประกันสังคม เลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ม.33 ม.39 ม.40 ทำอย่างไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตัวได้แล้ว “น็อต” ผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำพะเยา ปิดปฎิบัติการณ์ใน 24 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจารณ์ยับ! ผู้ช่วยพยาบาล ซดเหล้า เต้นยั่วโชว์กลีบ-แก้มก้น ถ่ายคอนเทนต์ขณะดูแลผู้ป่วย ข่าว

วิจารณ์ยับ! ผู้ช่วยพยาบาล ซดเหล้า เต้นยั่วโชว์กลีบ-แก้มก้น ถ่ายคอนเทนต์ขณะดูแลผู้ป่วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 10:32 น.
71
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตาโหนกระแส &quot;หลอนหลังไมค์&quot; นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว

จับตาโหนกระแส “หลอนหลังไมค์” นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์

ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
Back to top button