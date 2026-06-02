มาเลเซียแบนกุ้งไทย กระทบหนัก 4,000 ล้าน ปมขัดแย้ง ปลากะพงมาเลพบสารตกค้าง

มาเลเซียแบนกุ้งไทย 5 สายพันธุ์ มีผลแล้ว 1 มิถุนายน เผยต้นตอมาจากปมไทยห้ามนำเข้าปลากะพงสารตกค้าง
เริ่มกระทบแล้ว มาเลเซียออกประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยเฉพาะ 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งแชบ๊วย กุ้งน้ำตาล และกุ้งฟ้า หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ มาเลเซียยังเพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบปลากะพงจากไทยด้วย
ต้นตอเรื่องทั้งหมดมาจากปลากะพง ไม่ใช่กุ้ง
ทสาเหตุที่มาเลเซียออกมาตรการตอบโต้ มาจากการที่กรมประมงไทยห้ามนำเข้าปลากะพงจากมาเลเซียที่ตรวจพบว่ามีสารตกค้าง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ด่านพรมแดน อ.สะเดา จ.สงขลา ใช้เวลาถึง 1 ถึง 2 วัน ทำให้ปลาสดจากมาเลเซียเสียหายระหว่างรอตรวจ
กล่าวคือ ไทยแบนปลากะพงมาเลเซีย มาเลเซียจึงแบนกุ้งไทยกลับ
เกษตรกรภาคใต้กระทบหนัก มูลค่า 4,000 ล้านบาท
มาเลเซียถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ 6,000 ถึง 8,000 ตัน หรือประมาณ 5% ของการส่งออกกุ้งไทยทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 4,000 ล้านบาท โดยเฉพาะผลผลิตจากเกษตรกรในภาคใต้ที่พึ่งพาตลาดส่งออกไปยังมาเลเซียโดยตรง
สมาคมกุ้งไทยได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียโดยด่วน ก่อนที่ตลาดส่งออกมูลค่า 4,000 ล้านบาทจะสูญเสียไปให้ประเทศคู่แข่งวันแรก
ผลกระทบปรากฏให้เห็นทันทีในวันแรกที่มาตรการมีผล โดยคู่ค้าหลายรายยกเลิกออเดอร์กุ้งไทย ขณะที่การเจรจาระหว่างสองประเทศยังไม่มีความคืบหน้า และยังมีรายงานว่ากลุ่มใต้ดินยังคงลักลอบขนปลากะพง ไข่ไก่ และกุ้งเคยข้ามพรมแดนจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาขายในไทย
นายปรีชา สุขเกษม อุปนายกสมาคมกุ้งไทยเข้าร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา พ่อค้าคนกลางเริ่มกดราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 40 บาท เกษตรกรต้องแบกรับภาวะขาดทุน
ตัวแทนเกษตรกรเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจา กุ้งไทยปลอดสารตกค้าง ไทยกับมาเลเซียมีเขตการค้าเสรีร่วมกัน หากแก้ปัญหาล่าช้าจะสร้างความเสียหายมหาศาล ธุรกิจร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซียเริ่มกังวลว่าการขาดแคลนวัตถุดิบจะกระทบต่อรสชาติอาหารจานโปรด
