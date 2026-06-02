การเงินเศรษฐกิจ

มาเลเซียแบนกุ้งไทย กระทบหนัก 4,000 ล้าน ปมขัดแย้ง ปลากะพงมาเลพบสารตกค้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 09:57 น.
มาเลเซียแบนกุ้งไทย 5 สายพันธุ์ มีผลแล้ว 1 มิถุนายน เผยต้นตอมาจากปมไทยห้ามนำเข้าปลากะพงสารตกค้าง

เริ่มกระทบแล้ว มาเลเซียออกประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยเฉพาะ 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งแชบ๊วย กุ้งน้ำตาล และกุ้งฟ้า หลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ มาเลเซียยังเพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบปลากะพงจากไทยด้วย

ต้นตอเรื่องทั้งหมดมาจากปลากะพง ไม่ใช่กุ้ง

ทสาเหตุที่มาเลเซียออกมาตรการตอบโต้ มาจากการที่กรมประมงไทยห้ามนำเข้าปลากะพงจากมาเลเซียที่ตรวจพบว่ามีสารตกค้าง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ด่านพรมแดน อ.สะเดา จ.สงขลา ใช้เวลาถึง 1 ถึง 2 วัน ทำให้ปลาสดจากมาเลเซียเสียหายระหว่างรอตรวจ

กล่าวคือ ไทยแบนปลากะพงมาเลเซีย มาเลเซียจึงแบนกุ้งไทยกลับ

เกษตรกรภาคใต้กระทบหนัก มูลค่า 4,000 ล้านบาท

มาเลเซียถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย มีปริมาณการส่งออกเฉลี่ยปีละ 6,000 ถึง 8,000 ตัน หรือประมาณ 5% ของการส่งออกกุ้งไทยทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 4,000 ล้านบาท โดยเฉพาะผลผลิตจากเกษตรกรในภาคใต้ที่พึ่งพาตลาดส่งออกไปยังมาเลเซียโดยตรง

สมาคมกุ้งไทยได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียโดยด่วน ก่อนที่ตลาดส่งออกมูลค่า 4,000 ล้านบาทจะสูญเสียไปให้ประเทศคู่แข่งวันแรก

ผลกระทบปรากฏให้เห็นทันทีในวันแรกที่มาตรการมีผล โดยคู่ค้าหลายรายยกเลิกออเดอร์กุ้งไทย ขณะที่การเจรจาระหว่างสองประเทศยังไม่มีความคืบหน้า และยังมีรายงานว่ากลุ่มใต้ดินยังคงลักลอบขนปลากะพง ไข่ไก่ และกุ้งเคยข้ามพรมแดนจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาขายในไทย

นายปรีชา สุขเกษม อุปนายกสมาคมกุ้งไทยเข้าร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา พ่อค้าคนกลางเริ่มกดราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 40 บาท เกษตรกรต้องแบกรับภาวะขาดทุน

ตัวแทนเกษตรกรเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจา กุ้งไทยปลอดสารตกค้าง ไทยกับมาเลเซียมีเขตการค้าเสรีร่วมกัน หากแก้ปัญหาล่าช้าจะสร้างความเสียหายมหาศาล ธุรกิจร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซียเริ่มกังวลว่าการขาดแคลนวัตถุดิบจะกระทบต่อรสชาติอาหารจานโปรด

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

