ข่าว

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เรียกตัวคนขับรถลงหลุมระเบิด สงครามโลกครั้งที่ 2

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 09:01 น.
63

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เรียกตัวคนขับรถลงหลุมระเบิด สงครามโลกครั้งที่ 2 สังขละบุรี ให้เข้าชี้แจงภายใน 7 วัน กำลังพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ โพสต์ข้อความระบุว่า “พฤติกรรมขยะและไร้สมอง ขับรถลงไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่สถานีรถไฟสายมรณะ สังขละบุรี สถานีนิเถะ สังขละบุรีมีมาตั้งนาน กำลังถูกคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมขยะไร้สมองสร้างความเสียหาย

เล่นเอารถลงไปในหลุมระเบิด ซึ่งถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แล้วทำคอนเท้นท์ถ่ายรูป โปรโมทโฆษณานั่นนี่
การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะวงการใด การทำแบบนี้ทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนละเมิดพื้นที่อุทยานด้วยทำลายสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ตัวคนที่กระทำเรื่องนี้จะลบโพสต์แล้วแต่มีคนแคปทัน ส่วนคลิปที่วิ่งลงไปในถนนทำน้ำกระจุยกระจาย ทำเส้นทางที่ประชาชนและชาวบ้านใช้งานเป็นร่องทางเสียหายรอสักแปปนะครับ

แต่อยากบอกพวกสมองกลวงพวกนี้นะครับว่า เวลาจะไปเที่ยวไหนหัดหาความรู้ใส่สมองบ้าง อย่าทำตัวเป็นขยะครับ
ส่วนพวกสาวกไร้สมองที่เตรียมจะเข้ามาเถียงแทน ว่ามันก็แค่หลุมระเบิดจะไปอะไรนักหนา มันก็แค่หลุมระเบิด

คืออยากบอกว่าหลุมพวกนี้มีมาตั้งแต่ก่อนพ่อแม่มึงจะเกิดครับ มันเอาไว้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสรตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ เช่น ผังการทิ่งระเบิดสถานี ตลอดจนเราจะทราบว่าฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการทิ้งระเบิดใส่อะไร เมืองกาญเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องทางรถไฟสายมรณะ แล้วพวกสมองกลวงมาทำแบบนี้ มันไม่ใช่ที่ สร้างความเดือดร้อน ทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทำตัวได้ขยะและไร้สมองจริงๆ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมควรจะมีมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ครับ ผมจะรอดูว่าอุทยานจะจัดการคนพวกนี้ตามกฎหมายหรือไม่เช่นกัน”

อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ออกประกาศ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเถะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เข้ามาติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ตามที่ปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเถะ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เข้าข่ายการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงขอให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เผยแพร่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ทีมนักวิจัยจับมือ เร่งผลิตวัคซีนอีโบลา 3 สูตร สู้สายพันธุ์หายากบุนดิบูจิโอ

1 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย รับสงสาร เสนอหอย ปมปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ลั่น ฟังเขาเล่าแล้วของขึ้น บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย รับสงสาร เสนอหอย ปมปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ลั่น ฟังเขาเล่าแล้วของขึ้น

2 นาที ที่แล้ว
เขต ฐานทัพ ร่อนหมายศาล หมิ่นประมาท โดนข่มขู่ใส่ร้ายมานาน อ้างแบ็คดี บันเทิง

เขต ฐานทัพ ร่อนหมายศาล หมิ่นประมาท โดนข่มขู่ใส่ร้ายมานาน อ้างแบ็คดี

4 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 2 มิ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ลดลง 300 บาท

7 นาที ที่แล้ว
รฟม. หยุดทดลองวิ่ง Shuttle Bus รถไฟฟ้าสายสีม่วง เหตุวิ่งทับเส้นทาง รถสองแถว ข่าว

รฟม. หยุดทดลองวิ่ง Shuttle Bus รถไฟฟ้าสายสีม่วง เหตุวิ่งทับเส้นทาง รถสองแถว

9 นาที ที่แล้ว
ถกเดือด รร.สวิส ออกกฎ ห้ามนทท.อินเดีย ห่อบุฟเฟต์กลับห้อง สั่งจานเดียวแบ่งกินหลายคน ข่าวต่างประเทศ

ถกเดือด รร.สวิส สอนมารยาท นทท.อินเดีย ห่อบุฟเฟต์กลับห้อง สั่งจานเดียวแบ่งกินหลายคน

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กข้าราชการ ขับรถเฉี่ยวชน ขู่คู่กรณีมีปืน เป่าแอลกอฮอล์พุ่ง 225

22 นาที ที่แล้ว
นิวเคลียร์ หรรษา ติดเชื้อ H.pylori ในกระเพาะ บันเทิง

นิวเคลียร์ หรรษา ติดเชื้อ H.pylori ในกระเพาะ ยาแรงจนร่างพัง ประกาศหยุดงานกะทันหัน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เรียกตัวคนขับรถลงหลุมระเบิด สงครามโลกครั้งที่ 2

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ป้อง “ป๋อง กพล” ไม่ใช่นักเล่าเรื่องผีที่เป็นข่าว บอกทุกวันนี้ไม่แข็งแล้ว

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ทองใหม่” ชี้แจงหลังถูก The Shock พักงาน ชี้เนื้อหาข่าวคลาดเคลื่อนมาก ไม่เคยล่อลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

The Shock ประกาศพักงาน “ทองใหม่” หลังตกเป็นข่าวฉาว จนกว่าความจริงปรากฎ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สายการบินสหรัฐฯวุ่น เจอวัยรุ่นตั้งชื่อบลูทูธว่า “ระเบิด” หันเครื่องบินกลับอากาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” เข้าแจ้งความชาวเน็ต 16 ราย โพสต์ข้อความใส่ร้าย-บิดเบือน ทำเสียชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลแจ้งความเอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ ยืนยันยังไม่มีการเปิดด่านอรัญประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซื้อตั๋ว BTS MRT รถเมล์ ผ่านแอปเป๋าตัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ พ่อ 66 ไม่มีงานทำ บีบคอลูก ป.6 ดับ มองไม่เห็นอนาคต กลัวลูกกำพร้าอยู่โดดเดี่ยว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทย พบ เซอร์เบีย อันดับโลกก่อนแข่ง VNL 2026 ชนะบวกเพิ่มกี่คะแนน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจำคุกชาวเน็ต หมิ่นประมาท นักร้องสาว ชี้ ไม่สลดสำนึก ด่าโกง โรคจิต บันเทิง

ศาลจำคุกชาวเน็ต หมิ่นประมาท นักร้องสาว ชี้ ไม่สลดสำนึก ด่าโกง โรคจิต

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องสาว เลิกแฟนหนุ่มในวงการ หลังจับได้แอบถ่ายแม่ตอนอาบน้ำ บันเทิง

ช็อก นักร้องสาว เลิกแฟนหนุ่มในวงการ หลังจับได้แอบถ่ายแม่ตอนอาบน้ำ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาว 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ดตำราสัตว์ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ดตำราสัตว์ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า วิกรม เปิดหา ท็อป LazyLoxy โต้เดือด เบียร์แฉ ความลับ 3 ปี อิรุงตุงนังแบบงงๆ บันเทิง

สรุปดราม่า วิกรม เปิดหา ท็อป LazyLoxy โต้เดือด เบียร์แฉ ความลับ 3 ปี อิรุงตุงนังแบบงงๆ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวยไม่ไหว! หวยรางวัลที่ 1 แตก 20 ล้านคนเดียว กวาดรวม 180 ล้านบาท ข่าว

รวยไม่ไหว! หวยรางวัลที่ 1 แตก 20 ล้านคนเดียว กวาดรวม 180 ล้านบาท

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 มิถุนายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ประวัติ 3 นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งไทย ก้าวแรกบนเวที VNL 2026

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 09:01 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทีมนักวิจัยจับมือ เร่งผลิตวัคซีนอีโบลา 3 สูตร สู้สายพันธุ์หายากบุนดิบูจิโอ

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
หนุ่ม กรรชัย รับสงสาร เสนอหอย ปมปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ลั่น ฟังเขาเล่าแล้วของขึ้น

หนุ่ม กรรชัย รับสงสาร เสนอหอย ปมปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ลั่น ฟังเขาเล่าแล้วของขึ้น

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
เขต ฐานทัพ ร่อนหมายศาล หมิ่นประมาท โดนข่มขู่ใส่ร้ายมานาน อ้างแบ็คดี

เขต ฐานทัพ ร่อนหมายศาล หมิ่นประมาท โดนข่มขู่ใส่ร้ายมานาน อ้างแบ็คดี

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569

ราคาทองวันนี้ 2 มิ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ลดลง 300 บาท

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
Back to top button