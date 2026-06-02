อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เรียกตัวคนขับรถลงหลุมระเบิด สงครามโลกครั้งที่ 2 สังขละบุรี ให้เข้าชี้แจงภายใน 7 วัน กำลังพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ โพสต์ข้อความระบุว่า “พฤติกรรมขยะและไร้สมอง ขับรถลงไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ที่สถานีรถไฟสายมรณะ สังขละบุรี สถานีนิเถะ สังขละบุรีมีมาตั้งนาน กำลังถูกคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมขยะไร้สมองสร้างความเสียหาย
เล่นเอารถลงไปในหลุมระเบิด ซึ่งถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แล้วทำคอนเท้นท์ถ่ายรูป โปรโมทโฆษณานั่นนี่
การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะวงการใด การทำแบบนี้ทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนละเมิดพื้นที่อุทยานด้วยทำลายสิ่งแวดล้อม
ถึงแม้ตัวคนที่กระทำเรื่องนี้จะลบโพสต์แล้วแต่มีคนแคปทัน ส่วนคลิปที่วิ่งลงไปในถนนทำน้ำกระจุยกระจาย ทำเส้นทางที่ประชาชนและชาวบ้านใช้งานเป็นร่องทางเสียหายรอสักแปปนะครับ
แต่อยากบอกพวกสมองกลวงพวกนี้นะครับว่า เวลาจะไปเที่ยวไหนหัดหาความรู้ใส่สมองบ้าง อย่าทำตัวเป็นขยะครับ
ส่วนพวกสาวกไร้สมองที่เตรียมจะเข้ามาเถียงแทน ว่ามันก็แค่หลุมระเบิดจะไปอะไรนักหนา มันก็แค่หลุมระเบิด
คืออยากบอกว่าหลุมพวกนี้มีมาตั้งแต่ก่อนพ่อแม่มึงจะเกิดครับ มันเอาไว้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสรตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ เช่น ผังการทิ่งระเบิดสถานี ตลอดจนเราจะทราบว่าฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการทิ้งระเบิดใส่อะไร เมืองกาญเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องทางรถไฟสายมรณะ แล้วพวกสมองกลวงมาทำแบบนี้ มันไม่ใช่ที่ สร้างความเดือดร้อน ทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทำตัวได้ขยะและไร้สมองจริงๆ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมควรจะมีมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ครับ ผมจะรอดูว่าอุทยานจะจัดการคนพวกนี้ตามกฎหมายหรือไม่เช่นกัน”
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ออกประกาศ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเถะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เข้ามาติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ตามที่ปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเถะ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เข้าข่ายการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงขอให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เผยแพร่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
