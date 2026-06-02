“พี่หนุ่ม” ป้อง “ป๋อง กพล” ไม่ใช่นักเล่าเรื่องผีที่เป็นข่าว บอกทุกวันนี้ไม่แข็งแล้ว
พี่หนุ่ม กรรชัย ป้อง ป๋อง กพล ไม่ใช่นักเล่าเรื่องผีที่เป็นข่าว บอกทุกวันนี้ไม่แข็งแล้ว จั่วลมทุกวัน งานนี้ชาวเน็ตแซวช่วยปกป้องหรือช่วยซ้ำ
จากที่ช่อง 8 ได้รายโพสต์ว่า “ผู้เสียหายร้องข่าวออนไลน์ช่อง8! ถูกนักเล่าเรื่องผีรายการดังข่มขู่แบล็กเมลด้วยภาพลับที่โดนแอบถ่าย หลังถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมหลายใจ แฉพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่ออกสื่อ ขายเครื่องราง รักษาศีล แต่มักมี สัมพันธ์กับลูกดวง” นั้น
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวออกโรงป้องป๋อง พล โดยระบุว่า “ผมขอยืนยันนะครับว่า เพื่อนผมคนนี้ ไม่ใช่บุคคลนักเล่าเรื่องผีที่กำลังเป็นข่าวว่าแอบถ่ายและมีเมียหลายคน ไม่ใช่เค้าแน่ๆครับ ผมมั่นใจ เพราะเค้าไม่แข็งแล้วครับ เค้าจั่วลมทุกวันครับ … กูเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะป๋อง สบายใจได้” สร้างเสียงฮืฮอาและเสียงหัวเราะจากชาวเน็ตว่าช่วยปกป้องหรือซ้ำเติม
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาืางเพจเฟซบุ๊ก The Shock Radio รายการวิทยุเรื่องผีชื่อดังได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า “ประกาศจาก พี่ป๋อง และ บริษัท เดอะช็อค จำกัด เรื่องการพักงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ “ทองใหม่” ในนาม เดอะช็อค ทั้งหมด เนื่องจากกระแสข่าว “นักเล่าเรื่องผีคนดัง” ที่เกิดขึ้น ทำให้หลายฝ่าย เกิดความไม่สบายใจ
ทาง พี่ป๋อง และ บริษัท เดอะช็อค จำกัด จึงมีมติให้ “ทองใหม่” พักงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ เดอะช็อค ทั้งหมด จนกว่า “ความจริงทุกอย่างจะปรากฏ” จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทองใหม่” ชี้แจงหลังถูก The Shock พักงาน ชี้เนื้อหาข่าวคลาดเคลื่อนมาก ไม่เคยล่อลวง
- The Shock ประกาศพักงาน “ทองใหม่” หลังตกเป็นข่าวฉาว จนกว่าความจริงปรากฎ
- ประวัติ ป๋อง กพล นักจัดรายการเรื่องเล่าขนหัวลุกแห่ง The Shock
ติดตาม The Thaiger บน Google News: