จับตัวได้แล้ว “น็อต” ผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำพะเยา ปิดปฎิบัติการณ์ใน 24 ชม.

จับตัวได้แล้ว น็อต ผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืน หลบหนีจากเรือนจำพะเยา ปิดปฎิบัติการณ์ใน 24 ชม. เตรียมพิจารณาเพิ่มความเข้มงวด
จากกรณีที่ ร.ต.อ. สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่า นายเดชรัตน์ ชูคำหอม หรือ น็อต ผู้ต้องขังที่ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวจังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว โดยเหลือโทษจำคุกอีกเพียง 1 ปีครึ่ง คาดมูลเหตุจูงใจอาจเกิดจากปัญหาครอบครัว ที่ทราบข่าวว่าภรรยาเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมตัวนายเดชรัตน์ ได้ที่บริเวณหมู่บ้านปินเหนือ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยไม่มีการต่อสู้ขัดขืน ปฏิบัติการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีครั้งนี้สิ้นสุดลงภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมง หลังจากนี้จะมีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานนอกเรือนจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต
สำหรับผู้ต้องขังนั้น อาศัยจังหวะระหว่างปฏิบัติงานภายนอกเรือนจำ หลบหนีออกจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยนายเดชรัตน์ เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืน ซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุกและเหลือโทษอีกกว่า 1 ปีครึ่ง
