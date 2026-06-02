จับตัวได้แล้ว “น็อต” ผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำพะเยา ปิดปฎิบัติการณ์ใน 24 ชม.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 10:11 น.
จับตัวได้แล้ว น็อต ผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืน หลบหนีจากเรือนจำพะเยา ปิดปฎิบัติการณ์ใน 24 ชม. เตรียมพิจารณาเพิ่มความเข้มงวด

จากกรณีที่ ร.ต.อ. สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่า นายเดชรัตน์ ชูคำหอม หรือ น็อต ผู้ต้องขังที่ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวจังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว โดยเหลือโทษจำคุกอีกเพียง 1 ปีครึ่ง คาดมูลเหตุจูงใจอาจเกิดจากปัญหาครอบครัว ที่ทราบข่าวว่าภรรยาเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น

ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมตัวนายเดชรัตน์ ได้ที่บริเวณหมู่บ้านปินเหนือ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยไม่มีการต่อสู้ขัดขืน ปฏิบัติการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีครั้งนี้สิ้นสุดลงภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมง หลังจากนี้จะมีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานนอกเรือนจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต

สำหรับผู้ต้องขังนั้น อาศัยจังหวะระหว่างปฏิบัติงานภายนอกเรือนจำ หลบหนีออกจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยนายเดชรัตน์ เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืน ซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุกและเหลือโทษอีกกว่า 1 ปีครึ่ง

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

