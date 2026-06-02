กรมควบคุมโรค เผย 3 ระดับผู้ป่วย "อีโบลา" รับมือเฝ้าระวัง หลังบราซิลพบเคสเสี่ยง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 10:01 น.
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า กรณีมีข่าวผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Person Under Investigation: PUI) อีโบลา ในประเทศบราซิล ซึ่งรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติ เพื่อยืนยัน เป็น ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) อีโบลา จริงหรือไม่ เรามาทำความรู้จัก 3 ประเภทผู้ป่วย ตามนิยามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

1. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Person Under Investigation: PUI)

ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง

อาการเข้าได้กับโรค

  • ไข้ หรือมีประวัติมีไข้
  • อ่อนเพลียมาก
  • ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ผื่น
  • อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
  • เลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด จุดเลือดออก

ประวัติเสี่ยง (ภายใน 21 วันก่อนป่วย)

  • เดินทางหรือพำนักในพื้นที่ที่มีการระบาด
  • สัมผัสผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันอีโบลา
  • สัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง ศพ หรือสิ่งของปนเปื้อนเชื้อ
  • สัมผัสสัตว์ป่า เช่น ค้างคาว หรือลิง ในพื้นที่ที่มีการระบาด (ดีอาร์คองโก – ยูกันดา)

ข้อควรปฏิบัติ: ต้องแยกกัก สอบสวนโรค และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable Case)

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และมีประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยัน

ข้อมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุน

  • เสียชีวิตก่อนเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
  • มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน
  • มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับการระบาดที่กำลังเกิดขึ้น

ข้อควรปฏิบัติ: ต้องแยกกัก ดูแลตามแนวทาง และอาจส่งตรวจเพิ่มเติม

3. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed Case)

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และมีผลบวกตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจำเพาะจากห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 แห่ง โดยเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงอย่างน้อย 1 แห่ง

ยืนยันด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ

  • RT-PCR พบสารพันธุกรรมเชื้อ
  • Virus isolation แยกเชื้อไวรัสได้
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

ข้อควรปฏิบัติ: ไม่จำเป็นต้องมีอาการ ก็สามารถจัดเป็นผู้ป่วยยืนยันได้ หากมีผลตรวจเป็นบวก

แนวทางการป้องกัน

  • หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการระบบทางเดินหายใจ
  • ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
อินโฟกราฟิก อีโบลา
FB/ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

