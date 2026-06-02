กรมควบคุมโรค เผย 3 ระดับผู้ป่วย “อีโบลา” รับมือเฝ้าระวัง หลังบราซิลพบเคสเสี่ยง

กรมควบคุมโรค เผย 3 ระดับผู้ป่วย “อีโบลา” รับมือเฝ้าระวัง หลังพบเคสต้องสงสัยในบราซิล พร้อมวิธีป้องกันตัวเอง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า กรณีมีข่าวผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Person Under Investigation: PUI) อีโบลา ในประเทศบราซิล ซึ่งรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติ เพื่อยืนยัน เป็น ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) อีโบลา จริงหรือไม่ เรามาทำความรู้จัก 3 ประเภทผู้ป่วย ตามนิยามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
1. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Person Under Investigation: PUI)
ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง
อาการเข้าได้กับโรค
- ไข้ หรือมีประวัติมีไข้
- อ่อนเพลียมาก
- ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ผื่น
- อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- เลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด จุดเลือดออก
ประวัติเสี่ยง (ภายใน 21 วันก่อนป่วย)
- เดินทางหรือพำนักในพื้นที่ที่มีการระบาด
- สัมผัสผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันอีโบลา
- สัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง ศพ หรือสิ่งของปนเปื้อนเชื้อ
- สัมผัสสัตว์ป่า เช่น ค้างคาว หรือลิง ในพื้นที่ที่มีการระบาด (ดีอาร์คองโก – ยูกันดา)
ข้อควรปฏิบัติ: ต้องแยกกัก สอบสวนโรค และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable Case)
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และมีประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยัน
ข้อมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุน
- เสียชีวิตก่อนเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
- มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน
- มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับการระบาดที่กำลังเกิดขึ้น
ข้อควรปฏิบัติ: ต้องแยกกัก ดูแลตามแนวทาง และอาจส่งตรวจเพิ่มเติม
3. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed Case)
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และมีผลบวกตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจำเพาะจากห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 แห่ง โดยเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงอย่างน้อย 1 แห่ง
ยืนยันด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ
- RT-PCR พบสารพันธุกรรมเชื้อ
- Virus isolation แยกเชื้อไวรัสได้
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ข้อควรปฏิบัติ: ไม่จำเป็นต้องมีอาการ ก็สามารถจัดเป็นผู้ป่วยยืนยันได้ หากมีผลตรวจเป็นบวก
แนวทางการป้องกัน
- หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
- สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการระบบทางเดินหายใจ
- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
